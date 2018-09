Une analyse de Claudine Brulé

Les centres d'injection supervisée reçoivent leurs permis et leur financement de la part du gouvernement de l'Ontario.

Or, la ministre de la Santé, Christine Elliott, et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ont des positions divergentes sur la question. Qui aura le dernier mot?

On compte huit centres de prévention des surdoses en Ontario. Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Le jour de son assermentation le 29 juin, Christine Elliott a été interrogée sur l'avenir de ces sites. Mme Elliott avait alors vanté les bénéfices.

C'est un endroit où les gens peuvent aller qui est sécuritaire, où on peut entamer le dialogue sur la réhabilitation, sur les façons de cesser la consommation de drogues. Sans cette possibilité de les rencontrer, ce n'est pas possible d'avoir cette discussion. Christine Elliott , ministre de la Santé

Mme Elliott avait toutefois ajouté: ce n'est pas à moi à décider . La ministre avait donc tout un travail à faire pour convaincre le premier ministre d'adopter sa position. Lors de la campagne électorale, M. Ford avait laissé entendre qu'il s'opposait à ces sites.

Christine Elliott et Doug Ford étaient rivaux dans la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur au printemps 2018. Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Je ne crois pas en ces zones d'injection sécuritaire, comme je les appelle. Je crois plutôt à offrir du soutien aux gens, à leur trouver de l'aide. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Le gouvernement répète depuis les derniers mois son intention de réviser les études sur l'efficacité des centres de prévention des surdoses. Cela inclut aussi les sites d'injection supervisée.

En pendant qu'il revise les recherches sur le sujet, l'ouverture de nouveaux sites a été suspendue.

Si effectivement, le gouvernement progressiste-conservateur décide de fermer les sites de prévention des surdoses, la ministre de la Santé sera mal placée pour défendre cette décision. Tout le monde connaît sa position dans le dossier. Pourra-t-elle se tenir debout à côté de son premier ministre s'il décide de fermer ces sites qu'elle croyait bénéfiques pour la population?

Dans l'ombre du chef

Christine Elliott a un style bien différent de son chef. Et on aurait dit qu'elle s'était mise à l'écart du débat sur la réduction du conseil de ville de Toronto et le possible recourt à la clause dérogatoire pour forcer l'application de la loi.

Quand le premier ministre n'était pas en Chambre durant cette période, la ministre de la Santé, qui est aussi vice-première ministre, ne s'est pas levée pour défendre la décision de son gouvernement dans ce dossier.

Plusieurs questions lui étaient posées sur l'intention du gouvernement d'avoir recours à la clause dérogatoire, mais elle refilait systématiquement ces questions à ses collègues ministres.

La ministre de la Santé, Christine Elliott. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Elle pouvait plus facilement se dissocier de la question de la taille du conseil municipal de Toronto, mais ça ne sera pas le cas dans celui des centres de prévention des surdoses.