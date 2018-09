Le but est de valoriser 100 % des matières organiques, comme l'exige le gouvernement du Québec à partir de 2020 pour réduire l’enfouissement.

Avec l'arrivée du bac brun, les citoyens de Saguenay devront faire un effort pour trier les matières organiques, mais, selon les estimations, jusqu'à 40% des déchets compostables se retrouveront tout de même aux ordures.

Le gouvernement nous exige 100 %. Leurs délais sont un peu trop serrés. C'est pratiquement impossible pour nous. Par contre, on va y aller étape par étape. On va commencer par le bac brun qui va nous donner une bonne quantité et après on va regarder l'autre étape pour extraire le reste , souligne Simon-Olivier Côté, conseiller municipal.

La Ville se donne cinq ans pour commencer la phase deux qui permettra de tamiser les poubelles et d'en faire du compost, grâce au traitement mécanobiologique.

Saguenay a d’ailleurs investi 75 000 $ dans ce projet pilote.

On fait des études en ce moment en collaboration avec Gazon Savard. On aimerait ça encourager une entreprise régionale, mais on verra rendu là et il y aura peut-être aussi des subventions associées à ça , ajoute le conseiller municipal.

C’est une bonne nouvelle pour le Centre de recherche industrielle du Québec et Gazon Savard, qui sont en train de raffiner leur procédé pour passer d'un compost de catégorie B à un compost de catégorie A, comme celui du bac brun.

C'est ça la vision que Gazon Savard a depuis plusieurs années, d'aller chercher tout le matériel qu'il y a dans le fameux bac à ordures et non de faire juste le bac brun. On n'a pas fait ça en vain et, d'ailleurs, plus ça va, le compost est de plus en plus de qualité, puis d'ici une année on va faire du compost de catégorie A , relate Marcelle Tremblay, directrice recherche, développement et environnement chez Gazon Savard.

Elle reconnaît toutefois que certains citoyens pourraient être tentés de délaisser le bac brun en sachant que leurs poubelles serviront de toute façon au compostage.

Par ailleurs, Saguenay n'est pas la seule à entreprendre ce virage. Plusieurs municipalités intéressées par cette technologie visiteront les installations de Gazon Savard la semaine prochaine.