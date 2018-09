Le Centre Avenir de Moncton fait uniquement affaire avec Ticketmaster pour ses évènements, mais les sites de vente de billets en ligne sont nombreux et brouillent les consommateurs.

Wilfred Gaudet, un résident de Moncton, l’a appris à ses dépens. L’homme qui voulait se procurer deux billets pour Thank you Canada Tour, un événement de patinage artistique, a reçu une facture beaucoup plus élevée que ce à quoi il s’attendait.

Pour acheter ses billets en ligne, il a tapé Moncton Events Center , le nom du centre multifonctionnel avant qu’il soit officiellement baptisé Centre Avenir, dans Google. Le premier site de vente de billets qui est apparu est Ticket Center .

Wilfred Gaudet estime avoir été floué par un site de vente de billets en ligne. Photo : Radio-Canada

Je pensais que c'était légitime, mais je me suis aperçu après que la transaction a été faite que c'était en dollars américains , dit-il.

Le total de sa facture s’élevait à 179,67 $, plutôt qu’à 135 $.

Surpris, il a comparé en faisant une autre recherche Google, mais en inscrivant cette fois-ci Centre Avenir dans Google. Cette fois-ci, le premier site de vente de billets qui est apparu est Ticketmaster.

Sur Ticketmaster, les mêmes billets se vendaient 48 $ chaque , déplore l’homme.

J’espère que le Centre Avenir va faire plus de publicité sur les méthodes d’achat en ligne. Wilfred Gaudet

Centre Avenir fait seulement affaire avec Ticketmaster

Le Centre Avenir de son côté rappelle que la seule entreprise avec laquelle elle fait affaire pour la vente de ses billets est Ticketmaster.

On peut acheter les billets directement sur notre site web ou sur Ticketmaster. Si ce n’est pas l’un des deux, ce n’est pas le bon site , dit pour sa part Bonnie Porter, directrice marketing de SMG Canada Centre Avenir.

Wilfred Gaudet aimerait toutefois que le site de Ticketmaster soit aussi associé à Moncton Events Center pour éviter que les consommateurs se trompent.

Avec les informations de Wildinette Paul