Une des raisons pourquoi je reste avec Blaine Higgs, c’est qu’il ne m’a rien promis , lance d’emblée Robert Gauvin en entrevue au Téléjournal Acadie.

L’acteur se trouve sous des projecteurs bien différents de ceux dont il a l’habitude. Depuis les élections du 24 septembre au Nouveau-Brunswick, tous les regards sont tournés vers le nouveau député. Les libéraux tentent de le convaincre de rejoindre leurs rangs pour, avec les votes des trois membres du Parti vert, obtenir la confiance de l’Assemblée législative et continuer à gouverner la province.

Brian Gallant, chef du Parti libéral, doit faire une croix sur cette idée. Robert Gauvin est bien décidé à rester au sein de l’équipe progressiste-conservatrice.

Ce matin, tous les députés ont unanimement rejeté toute coalition avec les autres partis et moi, c’est ce dont j’avais besoin pour continuer, question d’intégrité. Robert Gauvin, député progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick

Robert Gauvin rejette également l’idée de devenir indépendant. Sa place est dans les rangs du Parti progressiste-conservateur, assure-t-il.