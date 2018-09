Les enfants à qui on a diagnostiqué une malade mentale avant l’âge de 18 ans sont plus susceptibles d'avoir des problèmes une fois adultes, que ce soit en terme de comportements suicidaires, de décrochage scolaire, de besoin d’aide sociale pour survivre ou encore de démêlés avec la justice.

« D’autres facteurs entrent en compte, comme le revenu et la structure familiale, mais le risque reste élevé même après que ces variables ont été ajustées », affirme la chercheuse principale de l’étude, Mariette Chartier.

« Il est important de ne pas ignorer ces maladies mentales chez nos jeunes, de les prendre au sérieux et de s’assurer qu’il y a des programmes et des traitements pour venir en aide à ces jeunes-là », insiste Mariette Chartier.

60 000 personnes étudiées

L’étude a été réalisée pour Santé Manitoba afin de contribuer à la future stratégie manitobaine sur les dépendances et la santé mentale, qui est en cours de développement.

Mariette Chartier est la chercheuse principale de l'étude. Photo : Radio-Canada/Thomas Asselin

Les chercheurs ont analysé sur plusieurs années des données anonymisées de 60 000 Manitobains nés entre 1980 et 1985. Plus de 16 % de ces personnes ont eu une maladie mentale diagnostiquée durant leur enfance ou leur adolescence. Deux tiers des individus ayant eu une maladie mentale pendant leur enfance vivent toujours avec cette maladie une fois adultes.

Par ailleurs, les Manitobains hospitalisés pour des tentatives de suicide avant l’âge de 18 ans étaient trois fois plus à risque de mourir suite à un suicide, et six fois plus à risque d’être à nouveau hospitalisés une fois adultes pour une tentative de suicide.

28 % des adultes concernés

L’étude s’est aussi attardée sur des données concernant la santé mentale des adultes manitobains entre 2010 et 2015. En extrapolant ces données, « on a trouvé que 28 % des adultes au Manitoba ont eu une maladie mentale », détaille Mariette Chartier.

« On a trouvé des gens avec des maladies mentales dans tous les coins de la province et dans tous les niveaux socio-économiques », ajoute la chercheuse.

L’étude recommande, entre autres, d’augmenter les efforts de prévention des suicides et des maladies mentales, ainsi que la promotion de la santé mentale. On y recommande aussi de renforcer les services de santé mentale et d’en améliorer l’accès; de développer des compétences et connaissances en santé pour la main-d’oeuvre travaillant dans le système de soin de santé et enfin, de soutenir la recherche sur la santé mentale.