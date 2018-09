Avec les informations de Boualem Hadjouti

Gilles Chapadeau a tenu cette promesse alors qu'il présentait, jeudi matin, le bilan de sa campagne à Rouyn-Noranda en compagnie de François Gendron.

Gilles Chapadeau affirme avoir beaucoup appris du doyen de l'Assemblée nationale et qu'il entend copier son modèle de député, qui a toujours été proche des citoyens.

Des assemblées publiques où les gens pourront venir ou le faire à travers des moyens de communication. En cours de route, ça va évoluer, on ne s'est pas donné un cadre précis, on veut évoluer en fonction de leur participation, on veut garantir aux citoyens et citoyennes qu'ils auront l'accès au député , fait valoir le candidat.

Ça sera tout le contraire de ce qui s'est passé et c'est une façon aussi pour moi de dire que j'ai pris des engagements durant la campagne électorale, vous aurez le loisir de me suivre et de venir alimenter et faire évoluer ces engagements-là , ajoute-t-il.

Questionné sur la déclaration de François Gendron selon laquelle la popularité de Québec solidaire (QS) auprès des jeunes est bel et bien réelle, Gilles Chapadeau affirme que son parti attire aussi des jeunes.