Cette semaine, les villes de Lévis et de L’Ancienne-Lorette ont annoncé leur nouvelle réglementation qui interdit la consommation dans tous les lieux publics, et ce, sans exception. Des amendes de 500 dollars pourraient être remises aux contrevenants.

Selon le Dr François Desbiens, ces règlements encourageront les consommateurs de cannabis à fumer à l’intérieur, ce qui représente un danger en raison de la fumée secondaire.

« S’ils fument [dans leur résidence], ça crée de la fumée secondaire et on sait que la fumée secondaire de tabac et de cannabis, ça a des impacts négatifs chez les gens qui ne fument pas », estime-t-il.

La Santé publique maintien donc que la loi provinciale, dans sa forme actuelle, limite de manière responsable de lieux de consommation. « Il n’est pas opportun d’élargir la consommation à d’autres lieux », insiste le Dr Desbiens.

De son côté, le maire Régis Labeaume annoncera sa règlementation la semaine prochaine. « On a lu la lettre que le directeur de la santé publique nous a écrite. On tient compte de tout. On a un nouveau paradigme, c’est très spécial », a-t-il déclaré en point de presse jeudi.

Rencontre le 30 octobre

Le directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale rencontrera les représentants municipaux de la région de Québec le 30 octobre, soit près de deux semaines après la légalisation de la marijuana.

Même si certaines villes auront déjà annoncé leur règlementation, le Dr Desbiens rappelle que les villes ne sont pas tenues de légiférer dans ce dossier.

« Ce que j’émets comme opinion, ça rentre dans le débat public et dans le processus décisionnel de ces municipalités. […] J’ai un rôle d’aviser les municipalités », précise-t-il.

La légalisation du cannabis au Canada est prévue pour le 17 octobre.