Un texte de Guillaume Dumont

Ce cas s’ajoute à cinq autres cas de la maladie rapportés à la santé publique de l’Outaouais depuis le début du mois d’août. Selon les autorités, ces patients n’auraient toutefois pas de lien entre eux, bien que la ou les sources de la bactérie Legionella n’aient pas encore été identifiées dans la moitié des cas, dont celui de la victime.

La famille de l’agent de sécurité mort est sous le choc. La maladie a progressé de manière fulgurante. Sa conjointe, trop ébranlée pour accorder une entrevue formelle à Radio-Canada, a déclaré au téléphone craindre que son mari ait contracté la légionellose sur son lieu de travail.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) confirme que la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais mène une enquête sur des cas de légionellose dans le secteur de Hull .

Mis au fait de la situation, SPAC, qui gère le complexe Portage III, affirme avoir révisé les résultats des analyses bactériennes menées dans l’édifice au cours des six derniers mois.

Les résultats de cet examen confirment qu’il n’y a pas eu de niveau élevé de bactérie et que les résultats respectent les exigences strictes établies pour les bâtiments fédéraux. Michèle LaRose, porte-parole de SPAC

Si on fait abstraction de cette enquête, d’autres cas semblables n’ont pas été portés à notre attention , conclut la porte-parole du ministère, Michèle Larose, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Les Commissionnaires assurent notamment la sécurité dans des édifices fédéraux. L’entreprise privée sans but lucratif emploie principalement d’anciens militaires et policiers. (Source : Site Internet de l’entreprise)

D’où vient la bactérie?

La médecin-conseil en santé publique du CISSS de l’Outaouais, Christelle Kom Mogto, indique que les six cas de légionellose détectés depuis le début du mois d’août sont répartis sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais.

Elle ajoute qu’il s’agit d’une maladie qui survient dans la deuxième moitié de l’année, en raison des températures plus élevées. En moyenne, il y a eu entre trois et sept cas de légionellose par an au cours des dernières années en Outaouais.

On sait à cause des évènements antérieurs qu’il y a des sources connues, comme les tours de refroidissement à l’eau. Donc, c’est sûr qu’on va se diriger vers ces sources-là, on va faire des démarches pour connaître les résultats d’analyses dans ces tours , explique la médecin.

La Dre Kom Mogto précise que la Direction régionale de la santé publique a analysé les tests des systèmes de refroidissement des immeubles où certaines personnes auraient pu être exposées à la maladie.

À l’heure actuelle, on n’a pas été en mesure d’identifier une source d’exposition dans une tour. Il y avait deux-trois tours qui étaient légèrement en dépassement de normes, mais la souche de la bactérie retrouvée dans l’eau est différente de celle retrouvée chez les patients , soutient-elle.

Christelle Kom Mogto est médecin-conseil en santé publique. Photo : Radio-Canada

D’autres cas dans la région par le passé

À l'été 2015, la bactérie Legionella avait été retrouvée dans l’édifice Portage III, d’où les craintes de la veuve du commissionnaire mort cette semaine. Afin d'éviter toute propagation, SPAC — alors appelé Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — avait dû éteindre les ventilateurs du système d'aération.

Toujours à l’été 2015, la même bactérie avait été retrouvée dans le système d'approvisionnement en eau potable de la Place du Centre, également située à Gatineau.

SPAC se veut aujourd’hui rassurant. SPAC effectue des analyses hebdomadaires et mensuelles sur ces systèmes mécaniques afin de valider l’efficacité de l’entretien préventif. Quand une quantité élevée de bactéries est détectée, le système est nettoyé, désinfecté et testé de nouveau afin de s’assurer que le nettoyage et la désinfection ont été efficaces , explique le ministère.

Maladie à déclaration obligatoire, la légionellose est une forme de pneumonie sévère, causée par la bactérie Legionella. Elle se manifeste notamment par de la toux, de la fièvre et une difficulté à respirer. La maladie se contracte par l'inhalation de gouttelettes dans l'air provenant d'eau contaminée. Santé Canada fait valoir qu'en moyenne seulement 1 personne sur 20 exposée à la bactérie tombe malade. (Source : Santé Canada)

Que faire pour diminuer les risques d’infection à la légionellose?

La médecin-conseil Kom Mogto rappelle qu’il existe de nombreuses sources de contamination en dehors des systèmes de refroidissement, comme les jeux d’eau, les fontaines décoratives, les spas et même les pommes de douche.

Chez vous, ce que vous pouvez faire, c’est de vraiment vous assurer que toutes les sources de distribution d’eau soient correctement entretenues : les spas en particulier , avance-t-elle.

Deux types différents de légionelloses

Selon la Dre Kom Mogto, il existe deux formes de légionellose : une plus légère, dont les symptômes ressemblent à ceux de la grippe, et une autre qui peut se transformer en pneumonie.

Certaines personnes sont particulièrement à risque d’attraper l’infection, comme celles qui souffrent de maladies respiratoires, de diabète, de cancer, ou encore les fumeurs ou les grands consommateurs d’alcool, d’après elle.