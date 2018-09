Une des résidentes, une femme de 88 ans, a notamment pu exercer son droit de vote, même si elle est visée par un mandat d'inaptitude depuis 7 ans.

« Il y a un certain malaise au point de vue de l'éthique », affirme Marie-Claude Abran, conseillère à la qualité au CHSLD Les jardins du Haut-Saint-Laurent.

« Quand on sait que certaines personnes ont de la difficulté à faire des choix simples comme le repas et qu'on leur demande de se prononcer sur un parti, l'analyse des programmes politiques, on est loin des activités de la vie quotidienne. »

Perplexe devant plusieurs cas de plusieurs résidents qui ont voté lors du vote par anticipation, Mme Abran a téléphoné à Élections Québec pour faire part de ses craintes.

On lui a répondu que les personnes inscrites sur la liste électorale ont le droit de voter. L'électeur ne doit que fournir son nom, son adresse et sa date de naissance et une pièce d'identité.

« Je pense qu'il faut pousser un petit peu plus que ça. C'est très subtil parfois les nuances sur la capacité d'une personne à prendre une décision », insiste Marie-Claude Abran.

Plus de détails à venir