Un texte de Julie Marceau

« Québec solidaire est un parti "anticapitaliste", contrôlé en catimini par "un courant sectaire, dogmatique, ancré dans le marxisme" », affirmait lundi Jean-François Lisée sur les ondes du 98,5 FM, à Montréal.

Jeudi, en marge d'un point de presse à Chambly, le chef du PQ a admis avoir, lui aussi, épousé ce type d'idées politiques pendant une brève période, plus précisément « maoïste », un courant de pensée issu du mouvement marxiste-léniniste.

« Je voulais lire la constitution du Parti communiste chinois, […] on était maoïstes à l’époque. […] J’étais juriste, j’étais en sciences juridiques et j’ai dit : "mais là, c’est de la dictature pure, ils contrôlent tout, ils nous mentent, ce n’est pas une démocratie" », a expliqué M. Lisée.

« Vous devez penser que j’aurais dû le savoir, là, mais c’était dans une période un peu trouble, où on nous parlait de la révolution culturelle. […] C’est une période de confusion intellectuelle dont je suis très content d’être sorti il y a très très longtemps! », a-t-il ajouté.

Qu'est-ce qui a attiré l’aspirant premier ministre vers cette doctrine?

« Bien moi, je suis un rebelle et il faut dire qu’à l’époque, on avait des doutes sur la démocratie occidentale », a-t-il raconté, en faisant notamment référence au renversement du gouvernement de Salvador Allende, au Chili, remplacé par la dictature d'Augusto Pinochet.

« On était antisoviétiques, […] on était contre le bloc de l’Est. […] On se demandait si, comme beaucoup d’intellectuels européens, il y avait quelque chose là de plus démocratique, la réponse, c’est non! […] C’était faux, c’était de la manipulation, alors je suis content d’en être sorti assez vite pour pouvoir voter oui au référendum de 1980 », a raconté le chef péquiste.