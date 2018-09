Un texte de Sophie-Hélène Lebeuf

« Je jure aujourd’hui, sous serment, devant le Sénat et la nation, devant ma famille et devant Dieu, que je suis innocent », a assuré Brett Kavanaugh au cours d’un témoignage émotif de 45 minutes, livré une heure après celui de son accusatrice, Christine Blasey Ford « Je n’ai jamais agressé quiconque », a affirmé le magistrat de 53 ans, qui était accompagné par sa femme.

Parfois visiblement en colère, parfois peinant à retenir ses larmes, il s’est dit victime d’une campagne de salissage alimenté par la colère envers le président Trump.

« Cirque », « disgrâce nationale » : le juge Kavanaugh n’a pas mâché ses mots, accusant les démocrates d'être prêts à tout pour saborder sa nomination à la Cour suprême.