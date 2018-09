Un texte de Gino Harel et Luc Tremblay d’Enquête

À quelques jours des élections québécoises et à un an du scrutin fédéral, Kevin Chan, directeur des politiques publiques de Facebook Canada, se veut rassurant. « En 2016, Facebook n’était pas conscient du genre de défis que posaient ces nouvelles formes de cybermenaces », explique-t-il en entrevue à Radio-Canada, ajoutant que son entreprise s’est « beaucoup améliorée ».

Depuis deux ans, on a investi beaucoup en personnel, en temps et en technologie pour attaquer ce problème de front. Kevin Chan, Facebook Canada

En prévision des élections au Canada en 2019, Facebook dit avoir mis en place une adresse courriel d’urgence pour les candidats et les partis politiques, afin de les prévenir de risques de piratage de leur page.

Le Canada est aussi le premier pays où Facebook a activé ses nouveaux mécanismes de transparence publicitaire. La publicité achetée par des comptes russes avait été au coeur des révélations entourant les ingérences de l’étranger dans la campagne américaine.

Facebook n’attend pas des élections pour agir, assure par ailleurs Kevin Chan. « En ce moment même, au Canada comme ailleurs dans le monde, notre système trouve de faux comptes et les désactive », dit-il.

La semaine dernière, le Globe and Mail rapportait que Facebook a fermé deux comptes qui diffusaient du contenu en marge des élections municipales de Vancouver. L’un des comptes a été désactivé pour avoir enfreint la politique d’authenticité de Facebook. L’autre page a été fermée pour avoir contrevenu aux règles sur le contenu commercial indésirable, qui interdit l’utilisation de faux comptes.

Des enquêtes policières, des audiences devant le Congrès américain et des mises en accusation de citoyens russes ont mis au jour l’ampleur d’importantes opérations de désinformation menées durant la campagne présidentielle de 2016.

Selon les autorités américaines, de faux comptes Facebook créaient de toute pièce des groupes d’activistes qui organisaient de vraies manifestations dans la rue.

L’exemple le plus frappant est une manifestation qui s’est déroulée à Houston, au Texas, en avril 2016. Des partisans de la liberté de religion faisaient face à des partisans de la liberté d’expression. Ils avaient été mobilisés par des publications Facebook... contrôlées à distance par des Russes.

« Au terme des élections américaines, on a vu beaucoup d’opérations de désinformation et d’abus sur notre réseau destinés à tromper les gens », constate Kevin Chan.

Il n’y a pas qu’aux États-Unis que Facebook a identifié de faux comptes dans un contexte électoral. Le géant américain a repéré et en a désactivé des dizaines de milliers d’autres en marge d’élections en France, en Allemagne et en Italie.

Kevin Chan n’ose pas s’aventurer sur une donnée précise pour le Canada. Il rappelle simplement que Facebook considère qu’à l’échelle mondiale environ 4 % des comptes toujours actifs sur son réseau pourraient être faux.

Le géant américain a-t-il repéré de faux comptes qui auraient tenté d’influencer, de manière coordonnée, une élection au Canada? « Nous n’en avons pas vu », assure Kevin Chan, tout en précisant qu’il demeure vigilant.

Quelque 20 000 personnes sont aujourd’hui affectées aux enjeux de sécurité chez Facebook. De janvier à mars dernier, 583 millions de faux comptes ont été désactivés, souvent parce que leur authenticité ne pouvait être confirmée.

Encore récemment, Facebook a repéré des faux comptes utilisés à des fins de désinformation. L’entreprise a fermé 32 comptes et pages cet été parce qu’ils étaient impliqués dans ce que Facebook appelle un « comportement inauthentique coordonné ». Certains de ces comptes et leurs faux administrateurs tentaient notamment d’organiser une manifestation à Washington.

Facebook y a vu des similitudes avec les tentatives de manipulation de 2016. Mais cette fois, les malfaiteurs auraient pris des précautions additionnelles pour cacher leurs traces. « Ils utilisaient des réseaux privés virtuels (VPN) et des téléphones cellulaires pour dissimuler leur localisation », explique Kevin Chan, qui estime que ces nouvelles manières de faire sont une réponse aux remparts mis en place par sa compagnie.