Selon les avocats, le procès qui vient de se terminer avait pour but de déterminer si la jeune femme rencontrée en ligne avait consenti à avoir des relations sexuelles avec Mark Donlevy, et non s'il y avait bien eu des relations.

La juge de la Cour du Banc de la Reine de Saskatoon Heather MacMillan-Brown a qualifié le témoignage de la jeune femme de crédible.

L’avocat de la défense, Alan McIntyre, avait quant à lui déclaré que les paroles de la femme ne correspondaient pas à ses actes. Selon lui, la femme avait dit à son client qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, mais elle l’avait embrassé à plusieurs reprises et lui avait donné la permission de la caresser pendant qu’ils dansaient.

Selon lui, ces éléments montrent une progression qui a mené à des relations sexuelles consensuelles.

La juge a rejeté cette affirmation dans sa décision.

Je n'accepterai pas les stéréotypes sur le comportement des victimes d'agression sexuelle. Heather MacMillan-Brown, juge de la Cour du Banc de la Reine

À l’extérieur de la cour, le procureur Cory Bliss a dit que cette décision envoie un message important. « Qu'une personne accepte une forme de contact physique ne signifie pas qu'elle est consentante à d'autres formes de toucher », a-t-il précisé.

Mark Donlevy doit être de retour en cour le 19 octobre pour l'audience de détermination de sa peine.

Un deuxième procès

Mark Donlevy fait également face à 11 autres accusations d'agressions sexuelles. Il aurait commis ces agressions de 2003 à 2016 lorsqu'il travaillait comme massothérapeute. Le procès dans cette affaire doit avoir lieu plus tard cette année.