Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Il souligne que le Parti québécois propose d'augmenter de façon significative le nombre de bornes de recharge rapide dans la province.

Sylvain Vachon s'engage aussi à ce que la Société des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue obtienne le financement nécessaire pour assurer la pérennité de cette ressource dans la région.

Il souhaite également favoriser l'accès à la faune avec différentes mesures.

« Ce que l'on souhaite mettre de l'avant, c'est que le permis pour les apprentis chasseurs soit gratuit et rendre gratuit aussi le permis de pêche pour les moins de 18 ans et on a réduit de 20 % les permis pour la pêche pour les adultes. Ça, ce sont des solutions concrètes pour arrêter de piger de l'argent dans les poches des gens », affirme Sylvain Vachon, candidat du Parti Québécois dans la circonscription d'Abitibi-Ouest .

Le candidat péquiste dans Abitibi-Ouest Sylvain Vachon trace également un bilan très positif de sa première campagne électorale.

« J'ai fait énormément de porte-à-porte, rencontré des organismes communautaires et tout ça, donc [une campagne] ancrée sur la réalité des leaders, du communautaire, mais aussi des gens de monsieur et madame tout le monde. Je sens que je suis prêt, on sent réellement qu'il y a un engouement sur le terrain et j'espère vraiment que le 1er octobre, on pourra avoir un candidat fort qui a fait ses preuves dans le passé », ajoute-t-il.