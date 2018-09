Un texte de Mathieu Gohier, de l’émission Les coulisses du pouvoir

La routine est la même depuis des lustres. Un bulletin de vote est tendu à l’électeur, à qui il revient de noircir la case de son choix et de déposer l'important bout de papier dans l'urne.

Mais cette méthode pourrait-elle disparaître?

Le directeur général des élections du Québec (DGEQ) Pierre Reid y réfléchit sérieusement. En entrevue, il confirme étudier plusieurs scénarios où la technologie jouerait un rôle plus important le jour du scrutin.

« J’ai mis en place un comité, un groupe de travail qui, de façon globale, regarde ce qui peut être amélioré dans notre processus électoral avec l’aide des technologies », explique-t-il.

Le directeur général des élections du Québec Pierre Reid Photo : Radio-Canada

Pierre Reid ne peut dire quand exactement le papier et le crayon seront mis à la retraite, mais il ouvre la porte à ce que des outils technologiques fassent l’objet de tests prochainement.

Nous allons poursuivre nos travaux et voir s’il y a des possibilités de tenter certains projets pilotes lors d’élections partielles. Pierre Reid, directeur général des élections du Québec

Le gouvernement du Québec a aussi donné le mandat au DGEQ d’instaurer le vote électronique lors des prochaines élections scolaires en 2020, un test qui pourrait servir d’expérience en vue d’autres scrutins.

L’exemple de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick

Ce ne sont pas les exemples qui manquent ailleurs. Pour la toute première fois, la vaste majorité des Ontariens ont voté en juin dernier à l'aide de tabulatrices. Ces machines encryptées permettent un décompte électronique des bulletins de vote beaucoup plus rapide.

L'expérience intéresse tellement le Québec que des observateurs du DGEQ ont été envoyés chez leur voisin pour étudier le tout.

Les tabulatrices de vote sont une des améliorations technologiques qui devraient accélérer le processus électoral. Photo : La Presse canadienne/Chris Young

« Je dois vous dire que ça a quand même été une expérience très positive, ça a permis une fluidité du vote. En moyenne, je pense que les gens prenaient entre 5 et 8 minutes pour voter. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs, donc nous retenons, comme Élections Ontario, que c’est une élection positive », tranche Pierre Reid.

Un système plus efficace et plus rapide, mais aussi une façon de réaliser des économies, parce que moins de travailleurs d’élection sont requis.

Si on reprend l’exemple de l’Ontario, il y a eu à peu près 40 % moins de travailleurs électoraux lors des élections de 2018 par rapport aux élections de 2014. Pierre Reid, directeur général des élections du Québec

Sauf que les tabulatrices ne sont pas sans failles. En 2014 au Nouveau-Brunswick, un défaut des cartes mémoire dans celles-ci avait retardé de plusieurs heures le dévoilement des résultats.

Des problèmes aujourd'hui corrigés, si bien que quatre ans plus tard, le Nouveau-Brunswick vient tout juste de connaître une élection sans anicroche, malgré un résultat extrêmement serré.

Un débat qui devrait rester

Alors, utiliser ou non les nouvelles technologies? La question se pose depuis un certain temps au pays.

Un rapport remis à Élections Canada en 2017 recommandait la mise à l'essai et l'étude du vote en ligne. Mais la requête a toutefois été rejetée par la ministre des Institutions démocratiques Karina Gould pour des raisons de cybersécurité.

N’empêche, le débat ne risque pas de disparaître, selon Daniel Stockemer, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université d’Ottawa et spécialiste de la question de la participation électorale.

Selon lui, les exemples concluants, autant au pays que dans le monde, ne feront qu’alimenter le débat au Canada. D’autant plus que l’intérêt des électeurs pour le vote en ligne serait bien réel.

À Halifax, en Nouvelle-Écosse, il y a plus de 50 % des électeurs qui votent électroniquement pour les élections locales. Ça montre qu’il y a une demande. Daniel Stockemer

Daniel Stockemer voit aussi dans le vote électronique une façon d’encourager la participation de groupes qui, historiquement, votent peu.

« Il y a des gens qui sont occupés pendant la journée d’élection, il y a aussi les groupes défavorisés comme les jeunes ou les minorités », illustre le professeur.