Ralph Wild estime que la guerre est futile et que la plus grande menace sur terre à l’heure actuelle est le réchauffement climatique.

« Vous lisez les journaux et presque tous les jours il y a une inondation, des feux de forêt au-delà de ce qu’on connaissait quelque part dans le monde. Tout va mal », lance le vétéran qui fête jeudi son centenaire.

« Mon père disait toujours que si on cohabite avec la nature, alors la nature cohabite avec nous, mais si on l’a défie, elle se venge », se rappelle-t-il.

Le saviez-vous : ​La bataille d’Angleterre (10 juillet au 31 octobre 1940) fut la première bataille de la Deuxième Guerre mondiale et a été menée en majeure partie dans les airs.

Les gouvernants ont un rôle à jouer

Ralph Wild a grandi en Angleterre et a servi dans la Royal Air Force (RAF) pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a notamment pris part à la Bataille d’Angleterre. M. Wild a rejoint la RAF six mois avant que la guerre éclate au Royaume-Uni. Il a d’abord servi comme réparateur d’instruments avant de devenir un membre d’équipage et de service en tant qu’officier de navigation lors de missions de bombardement.

Dans une entrevue avec CBC, il insiste sur le rôle important que les gouvernements devraient jouer pour limiter l’utilisation des énergies fossiles, changement qui ne se fait pas assez rapidement selon lui. « Je suis assez inquiet pour le bien-être de la population dans le futur. À moins qu’ils [les gouvernements] réagissent, c’est une sorte d’Armageddon [qui va arriver]. L’industrie pétrolière doit être modifiée », dit-il.

Arrivé au Canada par hasard

Pendant la guerre, Ralph Wild devait être posté en Grèce, mais une erreur au sein de l’armée a fait qu’il s’est retrouvé sur un bateau allant au Canada plutôt qu’en Crète. Quand il a été démobilisé à la fin du conflit, il y est resté. « C’est l’histoire de ma vie. J’ai été au bon endroit, au bon moment. J’ai pas à me plaindre. »

Après la guerre, le centenaire a donné des discours dans des musées et des écoles pour raconter ses expériences de guerre. Il mettait l’emphase sur le besoin de mettre fin aux conflits.

Ralph Wild se rappelle que son père était un pacifiste opposé à la guerre et qu’après avoir lui-même vécu la guerre, il en est arrivé à la conclusion que son père avait raison.

« Son argument était qu’après une guerre, il faut s’asseoir à une table et décider qui obtient quoi. Il disait que c’était complètement stupide, pourquoi ne pas s’asseoir avant la guerre et décider », se souvient-il.

« Chaque guerre décime la jeunesse d’un pays et c’est le futur du pays. Tous ces jeunes de 20 ans disparaissent simplement de la surface de la Terre. Nous devons mettre un terme aux guerres », insiste le vétéran.