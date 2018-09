Un texte de Katherine Brulotte

Dans son rapport intitulé En état de suspension, l'ombudsman décrit le système de suspension des permis de conduire pour les mauvais payeurs comme un processus créant de la confusion.

L'ombudsman ontarien Paul Dubé Photo : Radio-Canada/Katherine Brulotte

Il y a environ 9,8 millions de détenteurs de permis de conduire en Ontario. Or, chaque année, la province émet environ 100 000 suspensions en raison d’amendes impayées.

C’est qu’en vertu de la loi actuelle, le non paiement d’une amende liée à une contravention peut mener rapidement à la suspension d’un permis de conduire.

Lorsqu’un policier émet un avis d’infraction, le conducteur a 30 jours pour contester la contravention ou payer l’amende qui y est reliée.

Si rien n’est fait, un avis est envoyé pour exiger un paiement, puis, le dossier est envoyé, par un processus automatisé, devant le tribunal qui avise le ministère lorsqu’une suspension est possible.

Lorsque le ministère prend la décision d’imposer une suspension, celle-ci prend effet immédiatement, même si l’avis postal, envoyé le même jour, n’arrivera à destination que quelques jours plus tard.

En fait, l’ombudsman estime que de 4 % à 5 % du courrier est retourné au Ministère comme non distribué sans qu’un suivi ne soit fait.

À l'heure actuelle, en plus de l’Ontario, seuls le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon permettent la suspension d'un permis de conduire pour amendes impayées au Canada.

Des conducteurs dans l'ignorance

En plus de payer l’amende, le conducteur dont le permis est suspendu doit s’acquitter de frais de 198 $, si la suspension a eu lieu il y a moins d’un an.

Après ce délai, il devra aussi passer un test de la vue.

Après trois ans, l'automobiliste devra en fait recommencer le processus d’obtention graduel d’un permis de conduire et tous les tests qui y sont reliés, comme un conducteur sans expérience.

Conduire sans permis valide est non seulement illégal, mais peut entraîner un important risque financier en cas d’accident, puisque les compagnies d’assurance peuvent annuler une police ou refuser une couverture à un conducteur dont le permis était suspendu.

Recommandations

L'ombudsman Paul Dubé recommande au ministère des Transports une refonte complète de son système pour aviser de manière plus claire les conducteurs d’une possible suspension avant son entrée en vigueur, et d’offrir davantage d’informations aux conducteurs qui tentent de rétablir la validité de leur permis après une telle suspension.

Le ministère des Transports a déjà accepté de mettre en place la plupart des 42 recommandations incluses dans le rapport. Le Ministère refuse toutefois une recommandation portant sur la nécessité d'accorder aux fonctionnaires le pouvoir discrétionnaire de rétablir un permis sans exiger le recommencement du processus, affirmant que les fonctionnaires possèdent déjà un tel pouvoir.