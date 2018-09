Ce contrat comprend la fabrication de 7000 vélos libre-service de type Bixi.

Environ 1000 de ces vélos seront munis de moteurs électriques, une première pour Cycles Devinci. L’entreprise basée dans le quartier industriel de Chicoutimi a dû effectuer de la recherche et du développement pour mettre ce système à point.

Cycles Devinci cherche à recruter une dizaine de travailleurs à court terme. Il s’agit d’un défi de taille dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

L’entreprise prévoit aussi déménager sa ligne de production de vélos libre-service à l'usine Proco de La Baie, où des locaux ont été loués. La production des vélos Devinci demeure par contre à Chicoutimi.