Avec les informations de Karine Mateu

Comme le mentionne le candidat de Dupuy, qui est aussi mécanicien dans le secteur minier, d'autres mesures seraient aussi abolies s'il était élu.

L'abolition du fonds vert et de la taxe sur le carbone, pour faire des baisses du prix de l'essence, parce qu'on paye de plus en plus cher à chaque année. Des exemptions d'impôts pour les gens à faible revenu à partir de 20 000 $ et moins, ce qui aiderait beaucoup, au lieu d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Ça ferait bénéficier les PME qui ne seraient pas obligées d'augmenter les salaires. Bien souvent, on est oligé de les fermer, il y a plusieurs entreprises ici en ville, comme le centre d'achats ici à La Sarre qui est vide , nomme-t-il parmi les mesures qu'il souhaiterait adopter.

Éric Lacroix souhaitait s'impliquer en politique afin de donner plus de choix aux électeurs.

Dans la région, un autre candidat représente le Parti conservateur du Québec, soit Guillaume Lanouette, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.