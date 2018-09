Ingénieurs et géoscientifiques de la Colombie-Britannique allèguent que Laura Fidel, Stephen Rice et Todd Martin ont fait preuve de négligence ou d’inconduite professionnelle. Ces derniers ont participé à la conception, à la construction et à la surveillance du bassin de décantation de la mine de cuivre et d’or Mount Polley.

Les allégations à leur égard n’ont pas encore été prouvées. Si elles le sont, les ingénieurs pourraient faire face à une amende de 25 000 $ et perdre leur permis de pratiquer l'ingénierie ou la géoscience dans la province.

Durant l’été 2014, une brèche dans le bassin de décantation de la mine a entraîné le déversement de quelque 24 millions de mètres cubes d’eaux usées dans les cours d’eau avoisinant la mine.