Malgré la précarité de sa profession, la comédienne originaire de Sherbrooke reste terre à terre et s'adapte.

Plus les années passent, plus j'accepte cette idée de précarité d'emploi et financière. C'est difficile, mais j'ai peut-être le tempérament pour composer avec ça! Pis les enfants, c'est une base tellement solide. On dirait que tu n'as pas le temps de te noyer dans les angoisses. Marie-Évelyne Lessard, comédienne

Marie-Évelyne sera de la deuxième saison de Cheval-Serpent puisqu'elle y interprète Laila Rochat, une nouvelle cliente du club Cheval-Serpent. La deuxième saison, réalisée par Rafaël Ouellet, sera diffusée à l'hiver 2019. Radio-Canada a par ailleurs annoncé que cette deuxième saison serait la dernière, une déception pour la comédienne, qui aimait son nouveau personnage.

Je ne pourrai pas développer ce personnage-là, qui était très intéressant, parce qu'elle est frondeuse et indépendante. Marie-Évelyne Lessard, comédienne

Au fil des années, nous avons pu la voir dans le film Ville-Marie, de Guy Édoin, dans 19-2, dans la série jeunesse Les Argonautes et dans le long-métrage Les manèges humains, de Martin Laroche. Cet été, elle a travaillé sur Clash, qui sera diffusée à Vrak à compter du 5 novembre prochain. On suit dans la quotidienne la vie de plusieurs jeunes qui ont subi un traumatisme et qui se retouveront dans un centre de réadaptation. Marie-Évelyne y joue Sandrine Boudrias, une physiothérapeute. Travailler sur un nouvel épisode chaque jour comporte son lot de défis, au dire de l'artiste.

C'est prenant! C'est beaucoup de textes condensés à apprendre. Des fois, on tourne énormément d'épisodes dans la même journée. Ça prend une bonne préparation. Marie-Évelyne Lessard, comédienne

Malgré les aléas liés à sa profession, Marie-Évelyne Lessard estime toujours le milieu télévisuel aussi fascinant.