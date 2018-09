Des installations artistiques et des performances sont prévues dans six quartiers de la ville ce samedi, du « coucher au lever du soleil ». Danse, art visuel, théâtre, musique, la Nuit Blanche offre encore une fois un menu varié pour les amoureux de culture, même si le nombre d'oeuvres et de projets a diminué dans les dernières années avec la perte du commanditaire principal.

Voici quelques suggestions de lieux à visiter, parmi les 75 projets qui seront présentés.

Walk Among Worlds (Marche à travers les mondes)

L'artiste mexicain Maximo Gonzalez s'est amusé avec des globes terrestres pour créer une sculpture qui représente le « labyrinthe politique global » sur la Terre. L'installation est un assemblage de globes, de différentes tailles et couleurs, plus ou moins gonflés. Le spectateur pourra traverser le champ de globes, ce qui pourrait susciter une réflexion sur les disparités qui existent dans le monde.

Endroit : Centre civique de Scarborough

Cette oeuvre restera en place jusqu'au 7 octobre

Sidewalk Salsa (Salsa sur le trottoir)

Il s'agit d'une danse collective, en plein air. Une occasion pour les participants à la Nuit Blanche de se dégourdir les jambes. Des espaces publics se transformeront en piste de danse, où il sera possible d'apprendre de nouveaux pas, de faire des rencontres et de se déhancher sur les rythmes latins. Les organisateurs promettent une activité colorée, lumineuse et à la portée de tous.

Endroit : 361 University Avenue

Make Your Mark (Laisser sa marque)

La Torontoise, Meghan Ross, s'intéresse à la question des empreintes et des traces que nous laissons avec cette installation. Pour ce faire, elle se tourne vers de simples matériaux : colle, ruban adhésif et le corps humain. L'artiste aura en fait besoin de la collaboration des participants pour créer des centaines d'empreintes digitales, un peu comme on le ferait dans le domaine judiciaire, pour ensuite les transformer en mosaïque. La sculpture se veut une réflexion sur la quête d'identité dans une grande métropole.

Endroit : 610 Bay Street

La Nuit Blanche en chiffres 75 projets artistiques

300 artistes locaux, nationaux et internationaux

2006 : première présentation de l'événement à Toronto

6 quartiers où sont présentés les activités

Plus de 300 artistes canadiens et internationaux collaborent à des projets qui sont présentés pendant la Nuit Blanche. Photo : Nuit Blanche Toronto

Expansion vers Scarborough

Pour la première fois, la Nuit Blanche présentera une trentaine d'oeuvres au centre civique de Scarborough. Il y a eu un grand produit culturel, une explosion dans les dernières années (à Scarborough). Il y avait un certain appel des artistes pour que nous y allions , explique le directeur des arts et de la culture à la Ville de Toronto, Patrick Tobin. Il s'agit là d'une première étape dans un plan d'expansion pour l'équipe de direction, qui souhaite apporter l'événement et sa culture aux banlieues.

C'est quelque chose d'excitant pour la ville, mais aussi pour toute la communauté de Scarborough Patrick Tobin, directeur des arts et de la culture à la Ville de Toronto

Fermeture de routes

La tenue de la nuit blanche va occasionner plusieurs fermetures de route pour assurer la sécurité des participants et faciliter l'accès aux installations.

La rue Queen West sera fermée entre l'avenue University et la rue Yonge à compter de 16 h le samedi jusqu'à 9 h le dimanche;

La rue Bay sera fermée entre les rues Dundas Ouest et Adelaide Ouest, de 8 h le samedi jusqu'à 11 h le dimanche;

Du côté de Scarborough, Borough Drive sera fermée entre Brian Harrison Way et Town Centre Court de 8 h le samedi jusqu'à 9 h le dimanche.

Pour l'occasion, la Comission de transports de Toronto (CTT) prolongera ses heures de service sur les lignes 1 et 2 du métro. Des autobus supplémentaires seront aussi ajoutés dans certains secteurs.