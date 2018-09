Un texte de Bernard Barbeau

Les quelques cyclistes croisés sur place jeudi matin étaient ravis de pouvoir enfin circuler sur l’ouvrage qu’il pouvait voir grandir depuis des mois. « Il était temps! » s’est exclamé l’un d’eux.

La passerelle aurait dû être accessible il y a un an.

« Pas sûr qu’on avait besoin de quelque chose d’aussi gros et d’aussi beau, mais ce que ça a donné est l’fun », a lancé une passante.

C’est une passerelle qui a coûté cher et les délais ont été longs, mais je me dis que parfois, un peu de beau, ça du bien aussi, pas seulement de l’utile et du nécessaire. Mario Grenier, du Collectif transport-actif Rive-Sud

« Ils auraient certainement pu en faire une qu’on pourrait qualifier "de base", mais d’avoir un point de vue comme celui-là, notamment avec le belvédère et les passages qui sont assez larges pour pouvoir avoir des rencontres entre les vélos, c’est beaucoup plus intéressant et c’est vraiment un plus », a ajouté M. Grenier

La nouvelle passerelle est dotée d’un belvédère offrant une vue sur les alentours, notamment sur les eaux du fleuve Saint-Laurent.

La réouverture du passage facilitera assurément la vie de bien des piétons et cyclistes, qui devaient faire un détour depuis près de trois ans.

La nouvelle passerelle est dotée d’un belvédère offrant une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada/Bernard Barbeau

Un chemin semé d'embûches

La Ville avait dû détruire la passerelle Normandie après qu’un camion circulant sur la route 132 avec la benne relevée l’eut gravement endommagée, en février 2015.

L'accident n'avait toutefois pas fait aucun blessé grave.

Le chauffeur, qui s'en était tiré sans accusations criminelles, était employé par l’entreprise Arguy, un sous-traitant d'Environnement routier NRJ qui avait obtenu de la Ville un contrat de déneigement.

La passerelle s'est effondrée sur la route 132, à Longueuil, en février 2015. Photo : Radio-Canada

Grâce à sa police d'assurance, Arguy a rapidement remis à la Ville de Longueuil près de 775 000 dollars, soit la valeur résiduelle de l'ouvrage datant de 1979, mais rénové quelques mois avant l'accident.

Le hic, c'est que la passerelle Normandie a coûté beaucoup plus cher à reconstruire, notamment en raison de nouvelles normes. Un litige persistait donc au sujet d'une somme de 1,5 million de dollars réclamée par la Ville de Longueuil aux deux entreprises.

En juillet dernier, la Cour supérieure du Québec leur avait ordonné de payer à la municipalité un peu plus de 1,4 million de dollars. Le juge Stéphane Sansfaçon avait souligné que, bien que les deux compagnies se devaient être légalement solidaires dans cette affaire, la « part de responsabilité solidaire » incombant à Arguy était de 100 %.

La construction de la nouvelle passerelle a pris un an de plus que prévu, notamment parce que le projet a fait l’objet de deux appels d’offres.

Le premier a été annulé parce que les prix proposés excédaient de 5 millions de dollars l’évaluation municipale. Le second n’a permis de réduire la facture que d’environ 1 million de dollars.

Après analyse, la Ville a conclu que la complexité du projet et son caractère unique avaient été sous-évalués.

L’opposition avait justement déploré l’ampleur du projet. « On aurait été capable de construire trois ou quatre passerelles » pour le même prix, a déclaré en février 2017 le chef de l’opposition officielle d’alors, Robert Myles.