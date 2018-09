Avec les informations de Boualem Hadjouti

Luc Blanchette a présenté son bilan de campagne, jeudi matin, en rappelant ses nombreuses réalisations pour la région en matière économique, sociale et en santé.

Luc Blanchette affirme avoir défendu les dossiers de la région et croit que les citoyens vont lui renouveler leur confiance.

Quand j'allais voir les gens, parce que j'étais beaucoup au-devant des gens, les gens avaient de l'ouverture. Oui, il y avait de la critique, c'est clair, mais les gens souvent c'est une question de méconnaissance de tout ce qu'on avait fait. Les gens ne savent pas tout ce qu'on a fait , affirme-t-il.

Miser sur son bilan

Sa deuxième campagne électorale a davantage été axée sur son bilan que sur des engagements formels.