Ces deux mesures étaient déjà dans les plans du parti.

Chaque année, les services policiers québécois doivent répondre à des centaines d’appels concernant des personnes âgées qui se sont égarées, a rappelé Ian Lafrenière, candidat de la CAQ dans Vachon, qui a expliqué les détails du programme. Son parti veut importer un « outil pragmatique », soit l’alerte Silver (argent), qui est en place dans une trentaine d’États américains et dans certaines provinces de l’ouest du Canada.

Ce système permet de déclencher un avis de recherche diffusé dans les réseaux sociaux, les cellulaires des personnes qui se trouvent dans le secteur du disparu et certains médias régionaux, si :

la personne disparue souffre de troubles cognitifs ou d’une maladie comme l’alzheimer;

on craint que sa vie soit en danger;

on estime que la diffusion publique de renseignements pourrait permettre de la retrouver.

L’alerte comprendra des informations sur la personne disparue, incluant son nom, une description physique et sa photo.

Dans le cas où l’aîné a disparu avec son véhicule, il y aura un affichage sur les panneaux routiers, tandis que s’il a disparu à pied, les policiers cibleront des citoyens, dans un secteur spécifique, pour leur fournir la description du disparu, a expliqué M. Lafrenière. Des détails sur le véhicule, l’emplacement et les circonstances de la disparition seront également partagés.

Le candidat caquiste a expliqué que l'aide de la population était primordiale pour aider les policiers à retrouver les personnes disparues.

On a une population qui est vieillissante; ça prend des outils, ça prend des façons de répondre à ça. Ian Lafrenière, candidat de la CAQ

Près de 125 000 Québécois souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d’un problème de santé mentale apparenté, a rappelé François Legault. « Il faut trouver des moyens d'assurer leur sécurité », a-t-il conclu.

Cette nouvelle alerte sera différente de l’alerte Amber, qui existe déjà pour les enfants disparus, a précisé M. Lafrenière. « Ce n’est pas une deuxième alerte Amber, on ne veut pas l’amoindrir non plus » a-t-il déclaré lors d’un point de presse jeudi matin à Rivière-du-Loup, en compagnie de son chef, François Legault.

Registre des délinquants sexuels dès le premier mandat

S’il devient premier ministre, le chef de la CAQ compte également mettre en place un registre des délinquants sexuels « dans un premier mandat ».

François Legault a tenu cet engagement en réponse à un auditeur de Radio X à Québec jeudi.

Ce registre sera-t-il mis en place dès la première année d'un gouvernement caquiste? « Il y a beaucoup, beaucoup de priorités. Je ne veux pas m’engager sur la première année », a répondu le chef de la CAQ.

La CAQ, à plusieurs reprises ces dernières années, avait déjà plaidé pour la mise en place d’un tel registre public.

Cette promesse ne figure pas dans le programme décliné sur le site Internet du parti. La CAQ s’est en revanche engagée à abolir le délai de prescription pour les agressions sexuelles.