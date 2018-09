Kevin Donnelly, le vice-président de True North, l’entreprise propriétaire de l’équipe de hockey, du Centre Bell MTS et du nouveau complexe espère que l’endroit devienne un incontournable pour les Winnipegois.

« Je crois que ça peut devenir très important pour Winnipeg. Toutes les grandes villes ont un endroit pour les rassemblements publics et c’est quelque chose qui manquait à Winnipeg », affirme-t-il.

Les trois premiers étages de l'immeuble de bureaux du complexe sont occupés et plus de locataires devraient occuper les autres étages dans les prochains mois. L'occupation de l'immeuble d'appartements est prévue au milieu de l’année prochaine.

Kevin Donnelly espère attirer beaucoup de personnes sur ce site, une fois les commerces ouverts. Il dit que l’été les travailleurs des immeubles et du centre-ville pourront aller prendre leur pause dîner à l’extérieur. « C’est une manière de faire du centre-ville un endroit invitant », ajoute le vice-président de True North.

Il croit aussi que plus de personnes se déplaceront, meilleure sera la sécurité. « Dans chaque grande ville, la sécurité est augmentée par la densité. Plus il y a de personnes, plus c’est sécuritaire », soutient Kevin Donnelly.

Les locataires du complexe True North déménageront bientôt peu à peu dans la nouvelle construction Photo : Radio-Canada

Il souhaite que la construction du True North Square ait un impact similaire à celui de l’aréna après sa construction. Selon lui, beaucoup de restaurants se sont alors installés au centre-ville depuis. « Nous savons que les choses vont se développer autour d’ici », affirme-t-il.

La présidente-directrice générale du World Trade Center Winnipeg, Mariette Mulaire, est du même avis. « Ça va sans doute revitaliser le centre-ville […]. Ça va donner des allures de centre-ville comme les autres villes », affirme-t-elle. Selon elle, cet endroit permettra de mieux vendre la ville de Winnipeg à l’étranger comme une ville dynamique.

Ça démontre que le secteur privé est en train d’investir dans notre ville et de prendre des risques parce qu’il croit qu’il y a quelque chose qui se passe. Mariette Mulaire

Cependant, le professeur associé du département d’Architecture de paysage de l’Université du Manitoba, Jean Trottier, croit qu’il ne faudrait pas s’emporter trop vite. « C’est démontré que les infrastructures sportives ne revitalisent pas les centres-ville », explique-t-il. Il cite en exemple l’aréna qui « n’a pas attiré énormément de commerces » depuis sa construction.

Le centre-ville de Winnipeg aurait besoin de plus qu’un édifice pour attirer les résidents à se réapproprier l’endroit, mais croit tout de même que l’intention est bonne.