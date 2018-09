Le comédien a sauté à l'élastique depuis un hélicoptère dans un canyon de l'Arizona.

L'événement a été diffusé en direct sur YouTube pendant que Matt Dajer et ses collègues de Yes Theory le regardaient d'en bas en compagnie de la famille de l'acteur. Ils espéraient que tout se déroule sans anicroche.

Il y a toujours 1 % de doutes dans nos têtes alors qu'on se dit : "Si quelque chose tourne mal, nos carrières sont finies". Nous serions pour toujours les gars qui ont fait ça à Will Smith. Matt Dajer

Six mois de planification ont été nécessaires à Yes Theory pour réaliser mardi dernier l'un des événements les plus importants impliquant des vedettes d'Internet et d'autres d'Hollywood. La vidéo, présentée sur la chaîne de Will Smith, a attiré des millions de visiteurs.

Will Smith était connecté par radio et a livré ses impressions tout de suite après son saut alors qu'il rebondissait dans les airs, solidement accroché à son élastique.« Oh mon Dieu. C'est magnifique. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue », a-t-il crié au moment de survoler une gorge appartenant à la nation Navajo et située près du parc national du Grand Canyon.

L'événement a aussi permis d'amasser de l'argent pour une œuvre de bienfaisance. Une loterie en ligne permettait d'acheter sa place pour assister au saut en personne.

Montréal, premier terrain de jeu de Yes Theory

La chaîne Yes Theory a été créée il y a quelques années lorsque quatre amis – Dajer, Thomas Brag, Ammar Kandil et Derin Emre (contributeur occasionnel) – se sont rencontrés sur le campus de l'Université McGill, à Montréal.

C'est donc dans la métropole que tout a commencé. Le groupe a mis en place le projet « 30 jours de vidéos » axé sur 30 défis, 30 choses qu'ils n'avaient jamais réalisés. Une série qui les a mis sur la route du succès en 2015 et qui les a poussés à fonder la chaîne Yes Theory pour inspirer d'autres personnes à poser des gestes et des actions qui sortent de l'ordinaire.

C'est ainsi que plus tôt cette année, ils ont mis au défi Will Smith de faire ce type de saut à l'élastique. Les abonnés de la chaîne ont inondé le compte Instagram de l'acteur pour l'encourager à accepter le défi. Ils ont été très surpris quand l'acteur a accepté. L'un des membres du groupe, Ammar Kandil, a également sauté à l'élastique depuis un hélicoptère, mais à un autre moment que Will Smith pour des raisons de sécurité.

Dans un proche avenir, Yes Theory lancera un autre défi à une personnalité, mais le groupe n'a pas encore dévoilé le nom de celle-ci.