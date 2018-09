La visite débute devant la porte du garage où tout a commencé pour Larry Page et Sergey Brin. À l’intérieur, boîtes de carton, vieux meubles et bidons de solvant à peinture côtoient le pupitre bancal sur lequel est installé l’ordinateur de l’un des cofondateurs.

« Larry et Sergey étaient particulièrement ravis que l’utilisation de la laveuse et de la sécheuse étaient inclus dans leur loyer », écrit Google sur la page consacrée à la visite.

Susan Wojcicki, une figure importante

Ce garage, c’était celui d’une certaine Susan Wojcicki. À l’époque, Mme Wojcicki et son mari peinaient à effectuer leurs paiements d’hypothèque. Larry Page et Sergey Brin, qui n’avaient besoin que d’un peu d’espace et d’une connexion à Internet, ont donc été accueillis à bras ouverts par le couple.

Les soucis financiers de Susan Wojcicki sont aujourd’hui loin derrière elle, puisqu’elle est maintenant PDG de YouTube et que sa fortune est estimée à 410 millions de dollars américains par le magazine Forbes.

L'espace étant une denrée rare dans cette maison de balieue, les premiers employés de Google devaient s'entasser à plusieurs dans la même pièce. Photo : Google

Une culture inspirée des débuts modestes

La première chose qui frappe quand on explore la succession de pièces qui formaient les premiers bureaux de Google, c’est le désordre qui contraste énormément avec l’image épurée et zen qu’on se fait parfois des jeunes pousses.

La culture d’entreprise de Google retient toutefois certains éléments du passage de l’entreprise dans la maison de Susan Wojcicki. Par la force des choses, les espaces partagés étaient la norme à ce moment dans l’histoire de l’entreprise. Et puisque les travailleurs étaient « comme à la maison », les chiens y étaient autorisés. Aujourd’hui, les compagnons canins sont non seulement permis dans les bureaux de Google, mais ils ont même leur propre parc à chien sur le campus de Mountain View, en Californie.

L’ancienne maison de Susan Wojcicki appartient aujourd’hui à Google, mais l’entreprise ne s’en sert plus, sauf pour se rappeler ses origines bien modestes… et les montrer au monde entier!