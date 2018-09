Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Martin Toulgoat

Dans la municipalité de Grosse-Île par exemple, on estime que la majorité des emplois dépend de l'industrie des pêches et que la moyenne d'âge chez les travailleurs est de plus de 60 ans.

L'église anglicane de Grosse-Île, aux îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

La Municipalité et les organismes communautaires souhaitent que le prochain gouvernement provincial favorise le développement de nouvelles entreprises dans la petite communauté de moins de 500 personnes.

Helena Burke, directrice du Conseil pour les anglophones des Îles-de-la-Madeleine (CAMI) Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

La directrice du Conseil pour les anglophones des Îles-de-la-Madeleine (CAMI), Helena Burke, estime qu’il faut aller vers la diversification de l’économie.

On doit être ouverts à développer plus le tourisme ou les autres industries et économies dans la communauté. Helena Burke, directrice du Conseil pour les anglophones des Îles-de-la-Madeleine (CAMI)

Une circonscription baromètre?

Un point de vue de Grosse-île Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Par ailleurs, la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, qui compte un peu plus de 10 600 électeurs, a longtemps été considérée comme une circonscription baromètre.

Depuis la formation de la circonscription provinciale en 1897, les Madelinots ont voté à pour un député du parti au pouvoir dans 80 % des élections.

Simon Miousse, enseignant en sciences humaines au campus collégial des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Mais depuis 20 ans, cette tendance prendrait du recul, selon l'analyse de l'enseignant en sciences humaines au campus collégial des Îles-de-la-Madeleine, Simon Miousse.

Quand on regarde depuis 1994, quand on fait le même calcul, on se rend compte que c'est arrivé seulement à 57 % en fait. Alors je dirais qu'on parle davantage d'un mythe , estime-t-il. Quand on considère une élection aux Îles, il faut mettre aussi beaucoup [l'accent] sur le candidat. Donc les Madelinots ont eu la réputation, et c'est vérifiable, d'être très fidèles envers leur candidat.

M. Miousse observe qu’il y a eu de longs règnes chez les députés élus aux Îles-de-la-Madeleine.