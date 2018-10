Un texte d'Amélie Gosselin

Ils ont en communs le ras-le-bol d'être à la merci des autres et l'envie de contribuer à leur communauté. Que ce soit une entreprise qui valorise l'économie du partage, un organisme de réflexion citoyenne ou un jardin collectif où s'échangent carottes et conseils, de nouvelles idées font leur chemin au sein de la population.

« Je ne pourrais pas être ailleurs que dans la Péninsule »

Émilie Leblanc sent qu'elle fait partie d'un nouveau mouvement qui allie conscience environnementale et développement durable. Elle est copropriétaire de Cielo Glamping Maritime avec son conjoint Pat Gauvin. Le couple a choisi Haut-Shippagan pour son entreprise de tourisme nouveau genre.

Émilie LeBlanc et Pat Gauvin Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

La jeune femme a grandi dans une ferme familiale à Memramcook. Elle a toujours su qu'elle voulait conserver ce mode de vie et même le prolonger dans le travail. Pat Gauvin a une longue feuille de route en production télévisuelle. Habitué de voir le monde à travers la lentille d'une caméra, il a maintenant envie de miser sur les rapports réels.

Loger en pleine nature devant la baie de Saint-Simon et visiter l'île Munroe juste en face où les coques ne demandent qu'à être pêchées sont, d'emblée, des perspectives alléchantes. Le couple de jeunes entrepreneurs voit par contre plus grand et mise sur l'économie de partage.

On a un espace ici. Pourquoi ne pas le partager et que ce soit complémentaire. Émilie LeBlanc, copropriétaire Cielo Glamping Maritime

Dans le bâtiment d'accueil du camping, un espace est réservé à un marché de produits locaux dont les étalages sont garnis par des producteurs de la région. Une salle multifonctionnelle est également mise à la disposition de la communauté. Dans l'optique de partager des locaux, d'autres jeunes entrepreneurs se sont greffés au projet. Une brûlerie et une microbrasserie logent donc sous le même toit.

Économie collaborative

Le principe de base de l'économie collaborative est de faire plus avec ce qui existe déjà. Guillaume Lavoie, entrepreneur en politique publique, explique qu'il y a trois grands piliers qui encadrent l'économie collaborative :



● l'utilisation de la capacité excédentaire;



● l'accès à des biens sans en être le propriétaire;



● l'accès aux marchés par des individus.

l'utilisation de la capacité excédentaire;
l'accès à des biens sans en être le propriétaire;
l'accès aux marchés par des individus.







« L'esprit de clocher est chose du passé »

Les études ont amené Lisa Savoie-Ferron à déménager en Ontario pendant quelques années. Un retour aux sources dans la Péninsule acadienne s'est ensuite imposé pour la jeune femme. Selon ce qu'elle observe, les gens voient maintenant le potentiel de la Péninsule en tant que région.

Lisa Savoie-Ferron Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Elle assume la coordination du collectif Imaginons la Péninsule acadienne autrement. Le regroupement a lancé l'idée, il y a quelques années, de faire de la Péninsule acadienne un territoire entièrement alimenté par des énergies renouvelables d'ici l'an 2035.

L'adaptation aux changements climatiques est devenue nécessaire. On l'a vu avec la crise du verglas, on le ressent avec les températures plus élevées, on le remarque avec l'érosion des côtes : tout pointe vers une transition écologique. Lisa Savoie-Ferron, coordonnatrice du collectif Imaginons la Péninsule acadienne autrement

L'ambitieux objectif a obligé le groupe à sensibiliser la population et à élargir ses axes d'interventions. Imaginons la Péninsule acadienne autrement a dans sa mire la transition énergétique d'abord, mais défend aussi l'autonomie alimentaire à l'échelle régionale et l'aménagement durable du territoire.

Lisa Savoie-Ferron siège d'ailleurs au sein du conseil d'administration de Acadie Surf, qui fait la promotion de sports nautiques comme moyen de découvrir le littoral de la Péninsule acadienne.

« J'avais envie de revenir et de faire un changement positif »

Bryan Légère a passé plusieurs années dans l'Ouest canadien, les deux mains dans l'industrie pétrolière. Il y a réalisé que son travail allait à l'encontre de ses valeurs et est revenu dans la Péninsule acadienne. Il a investi tous ses avoirs pour créer avec sa conjointe, Maryse Lavigne, la ferme Nikkal. Depuis deux ans, le couple de fermiers maraîchers propose des paniers biologiques et offre ses récoltes dans les marchés locaux. De plus, il fournit en produits frais des restaurants et cafés de la région.

Bryan Légère et Maryse M. Lavigne Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

La ferme Nikkal doit son nom à une déesse de l'abondance et des récoltes. Concrètement, c'est 43 acres de terre en bordure de la route 11 à Pokemouche, où pousse un garde-manger d'une quarantaine de produits différents.

Quand les clients sont fiers de ce qu'on fait et qu'on sait que ce qu'on leur donne est bon pour leur santé, il n'y a rien de plus gratifiant. Bryan Légère, copropriétaire de la ferme Nikkal

La décroissance

La décroissance propose un autre modèle de société pour sortir du paradigme de la croissance. Le concept se résume à trois grands principes :



● produire moins;



● partager plus;



● être maître des décisions.

produire moins;
partager plus;
être maître des décisions.







Décroissance. Le terme peut sembler péjoratif, mais il est tout le contraire, selon Bryan Légère. Les solutions résident dans la proximité entre clients et producteurs et, selon lui, le fait d'encourager ces relations est très bénéfique pour l'environnement et la qualité des aliments. Les lois et les réglementations doivent cependant encourager ce modèle, ajoute celui qui rappelle, sourire en coin, qu'il n'y a pas que les bleuets qui peuvent pousser dans la Péninsule acadienne.

« Une maison écologique pour vivre en famille dans un environnement sain »

Deux accouchements presque en même temps. Monique Gallant a donné naissance à Tristan, qui a maintenant sept semaines. Parallèlement à cette nouvelle vie familiale, un projet de construction de maison est en plein chantier.

Monique Gallant et Mathieu Hébert sont propriétaires d'une maison nette zéro à Caraquet. Celle-ci leur permettra de produire autant d'énergie qu'ils en consommeront, grâce à une source d'énergie renouvelable. Ils ont choisi d'utiliser des panneaux solaires.

Monique Gallant et Mathieu Hébert et leur fils Tristan Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

L'économie et la réduction de la consommation énergétique sont les principales motivations du couple. Récupérateur de chaleur, isolation, géothermie, appareils ménagers à faible consommation d'énergie, tout a fait l'objet de recherches, avec l'aide d'un conseiller énergétique pour s'assurer d'avoir la certification maison nette zéro, qui donne accès à une subvention d'Énergie NB.

Pour être fidèles à leurs valeurs écologiques, Monique et Mathieu ont diminué la superficie de leur demeure.

Ce sont des sacrifices parce qu'on tenait à notre maison nette zéro. Il a fallu être ingénieux dans l'utilisation de l'espace. Monique Gallant, propriétaire maison nette zéro

Le couple a décidé de documenter son projet sur les médias sociaux pour encourager d'autres personnes à faire ce même choix.

« Nous on fait ça le dimanche, c'est notre messe, on se met à genoux, mais dans la terre »

La cinéaste Renée Blanchar s'estime jardinière-apprentie. Depuis cinq ans, sur sa terre à Sainte-Anne-du-Bocage, ses amis et elle se relaient dans le jardin collectif.

Renée Blanchar Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Un grand lopin non pas divisé en sections, mais où le travail se fait par tous en partageant les pelles et les tâches. La carotte qui les motive est la division des récoltes à parts égales.

La joie de faire ensemble, manger nos premières récoltes autour de la même table, ça enracine nos amitiés, profondément Renée Blanchar, jardin collectif Sainte-Anne-du-Bocage

Renée Blanchar fait partie du regroupement des jardiniers écologiques de la Péninsule acadienne, créé il y a quelques années. Considérant le nombre d'adhérents, le besoin était criant.

Ils sont maintenant 200 hommes et femmes de tous âges, des quatre coins de la Péninsule acadienne à en faire partie. À la base de ce regroupement, la présidente Jeanne-d'Arc Lavoie. Dire qu'elle est passionnée de jardinage serait réducteur. La femme originaire du Québec a choisi la Péninsule acadienne comme terre d'accueil. Elle assure ne jamais vouloir en repartir. Ses connaissances et ses expertises, Jeanne-d'Arc Lavoie les partage par l'entremise de cours, de capsules en ligne et d'échanges avec les membres du regroupement. Faire un jardin est passé en quelques années de mode à nécessité, selon elle.

Jeanne d'Arc Lavoie Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Les jeunes et même les plus âgés sont maintenant très sensibilisés à acheter local et à manger bio. Cet été, la Péninsule a manqué de planches de cèdre dans les quincailleries parce que tout le monde s'est fait faire des boîtes pour leur jardin. Jeanne-d'Arc Lavoie, regroupement des jardiniers écologiques de la Péninsule acadienne

On récolte ce que l'on sème. Si l'adage s'avère, les provisions seront nombreuses dans les chaumières péninsulaires cet hiver.

Autant d'initiatives nées de la nécessité d'une région à vouloir se réinventer, se doter de nouveaux systèmes dans le but de mieux vivre ensemble. Ce qui pourrait être le présage d'un repli sur soi inspire plutôt un sentiment de fierté chez ceux et celles qui ont choisi d'emboîter le pas.

Les balises naturelles et le terrain de jeu sauvage de la Péninsule acadienne lui confèrent des possibilités aussi riches que fertiles.

Un reportage complet sur ce sujet sera diffusé lundi à l'émission radiophonique l'Heure de pointe Acadie de Radio-Canada, à partir de 16 h.