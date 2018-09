Cette décision survient à la suite d’un récent rapport d'un inspecteur chargé d’étudier la gestion des finances de la municipalité.

« Monsieur Palmer a 35 ans d’expérience municipale et possède une connaissance approfondie de la gestion et l’exploitation des municipalités rurales. Sa nomination intervient après un examen minutieux du rapport et des recommandations d’un inspecteur. Le gouvernement provincial a bon espoir que le superviseur et le conseil municipal seront en mesure de faire le travail », a déclaré le ministre dans un communiqué, en remerciant les résidents de McKillop pour leur patience durant les procédures d’inspection.

Dans son rapport, l’inspecteur a émis plusieurs recommandations, dont celle d'exiger que les membres du conseil de la municipalité rurale travaillent en collaboration avec les résidents du projet de développement Sun Dale entourant l’élaboration d’un nouveau règlement sur le tarif des services publics. Cette directive a été émise par décret du ministre.

Le conseil de la municipalité rurale devra aussi effectuer un audit financier et un audit de gestion.

Il est rare que le gouvernement provincial s’immisce dans les affaires d’une municipalité ou d’un conseil municipal, souligne le gouvernement. La Loi sur les municipalités confère toutefois au ministère des Relations gouvernementales le pouvoir de nommer un inspecteur et un superviseur.