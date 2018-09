Un texte d' Agnès Chapsal

En conférence de presse, les représentants de ces associations ont fait part jeudi de leur très grande inquiétude par rapport à la gestion de cette crise humanitaire .

Coordonnateur de Logemen'occupe, François Roy estime qu'entre 600 et 1000 ménages sinistrés ne pourraient peut-être plus retourner vivre dans leur logement et devront en retrouver un. Il a aussi fait remarquer que la population touchée par les tornades est très vulnérable .

Cette estimation dépasse le nombre de logements disponibles à Gatineau. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), seulement 800 unités sont vacantes dans la ville. De plus, l'Office municipal d'habitation de Gatineau a indiqué un peu plus tôt cette semaine qu'avant les tornades, 887 familles étaient déjà sur la liste d'attente pour obtenir un logement abordable.

Facteur démographique oblige, on s’attend à ce que la demande continue d’augmenter , a commenté Isa Godbout du Regroupement des OSBL d'habitation et d'hébergement avec support communautaire en Outaouais (ROHSCO).

Les chiffres en bref jusqu'à 1000 ménages sans logements depuis les tornades

887 familles en attente de logement

800 unités vacantes à Gatineau

Plus tôt cette semaine, la Croix-Rouge, qui pour l'heure a un budget d'un million de dollars, avait annoncé qu'elle prendrait aussi en charge une partie de la différence de montant entre leur précédent loyer et le prochain.

Pour sa part, Diane Tremblay, directrice générale par intérim et du soutien communautaire de Mon chez nous s'interroge sur la durée de ces versements et se demande ce qu'il adviendra lors des changements de baux.

La Croix-Rouge va verser des montants pour payer la différence entre les loyers, mais au mois de juin, on va faire quoi? , a-t-elle demandé.

Il y a pas de pensée magique là, il n’y a que des solutions concrètes , a-t-elle ajouté.

Directrice générale des Oeuvres Isidore Ostiguy, Louise Guindon croit que les sinistrés ne pourront pas voir leur situation réglée avant un an.

À titre de comparaison, elle a pris l'exemple de l'incendie d'un immeuble de 24 à 30 unités. On parle de 3 à 4 mois de travail pour les reloger , assure-t-elle. Quand je regarde l’ensemble, c’est très inquiétant, je ne pense pas qu’on va sortir de cette crise-là avant 9 à 12 mois.

De plus, l'hiver est à nos portes, a-t-elle fait remarquer.

Propositions des associations

Parmi la série de propositions formulées dans une lettre remise au premier ministre Philippe Couillard, ils demandent au gouvernement de réactiver rapidement le Programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis.

Ce programme avait été mis sur place en 2000 au moment de la crise du logement. Il permet d'assurer aux ménages sans logement le transport de leurs biens et de leurs meubles ainsi que l'entreposage, le temps qu'ils puissent retrouver un nouveau logement.

M. Roy a reconnu l'expertise de la Croix-Rouge, comme service de première ligne, mais il doute de la capacité de l'association à prendre en charge la totalité des relogements.

Il souhaite que le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais coordonne toutes les interventions.

On travaille trop en silo pour le moment , a jugé M. Roy.

Le relogement n'est pas uniquement un problème économique, mais il est souvent relié à une multitude d'autres problèmes d'ordre psychosocial dont il faut tenir compte dans l'évaluation des besoins d'un ménage , a souligné pour sa part Mme Guindon.

M. Roy a aussi demandé l'aide du gouvernement provincial et fédéral pour sortir de la crise ainsi que des ressources plus importantes pour les organismes communautaires.

Les associations souhaitent rencontrer le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin et les prochains députés le plus vite possible.