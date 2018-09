La comédienne a publié une photo d'elle les cheveux courts en soulignant que si elle était très heureuse d'être en vie, elle était triste d'avoir vu ses longs cheveux tomber. « Mes cheveux n'ont repoussé que d'un pouce environ et paraissent "cra-cra". Si vous avez perdu vos cheveux à cause d'un cancer, parlez-moi : je vous comprends », a-t-elle écrit.

Elle a ajouté dans une autre publication qu'elle était maintenant en santé et que son cancer était guéri.

Marcia Cross a souligné que publier une photo d'elle avec ses cheveux courts et à peine maquillée l'avait libérée. « Je suis vivante avec extase et ce qui m'intéresse après le cancer, c'est l'authenticité, la vulnérabilité et la transparence. »

Âgée de 56 ans, Marcia Cross a joué le rôle de Bree Van de Kamp dans Beautés désespérées pendant huit ans. Auparavant, elle s'était fait connaître en jouant Kimberly Shaw dans Melrose Place durant cinq saisons.