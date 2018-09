La consommation d’électricité des Britanno-Colombiens pour les petits appareils électroniques a augmenté de 150 % depuis les années 1990, selon ce rapport publié jeudi.

« Au cours de la dernière décennie, il y a eu un changement dramatique dans la façon dont les gens utilisent l’électricité chez eux. La popularité des téléphones intelligents, des ordinateurs portables et des tablettes encourage cette tendance », explique Chris O’Riley, président et chef de l’exploitation pour BC Hydro dans un communiqué.

De manière individuelle, ces appareils ne consomment pas beaucoup d’électricité, mais vu leur multiplication, la consommation d’électricité des foyers pour ceux-ci est passée de 7 % à 17 % depuis le début des années 1990, est-il également indiqué.

BC Hydro estime que plus de 75 % des Britanno-Colombiens possèdent un téléphone intelligent et qu’ils passent en moyenne 4,6 heures par jour sur leurs appareils. Ainsi, les appareils doivent être plus souvent rechargés.

Autrefois, les réfrigérateurs consommaient la majeure partie de l'électricité dans les foyers moyens de la Colombie-Britannique, mais ils sont devenus plus écoénergétiques, souligne le rapport.

Les véhicules électriques changeront la donne

Dans l’avenir, BC Hydro s’attend à ce que la consommation des petits appareils électroniques surpasse celle des gros.

Le professeur au département d'ingénierie électrique et d’informatique de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Martin Ordonez, prévoit que les véhicules électriques changeront la donne.

« Ce que nous payons à la pompe maintenant sera transféré à la facture d’électricité », mentionne-t-il.

D’après lui, BC Hydro devra s’ajuster à cette nouvelle réalité. « Les installations en générale ne sont pas prêtes », pense-t-il.

Avec des informations d'Anita Bathe, CBC News