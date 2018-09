Les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) assurent la sécurité entourant la manifestation.

Les travaux de réfection de l'École secondaire Mont-Bleu devraient prendre 10 mois et le transfert des 1500 élèves vers l'École secondaire de l'Île provoque déjà des frustrations, près de deux semaines avant le début de la cohabitation.

Le déménagement des élèves vers l'École secondaire de l'Île, « possiblement à compter du 9 octobre » sera en vigueur pour toute l'année scolaire 2018-2019, a confirmé mercredi la CSPO.

Cette réalité forcera l'imposition d'un double horaire pour accommoder tout le monde. Les élèves issus de l'École secondaire Mont-Bleu vont hériter de l'horaire du matin, de 8 h 25 à 12 h 49, tandis que ceux de l'école hôte suivront leurs cours entre 13 h 10 et 17 h 34.

Cette décision, adoptée à l'unanimité au conseil des commissaires de la CSPO, a cependant soulevé l'ire de nombreuses personnes venues assister à la réunion.

Près de 200 élèves de l'école secondaire de l'Île manifestent contre le double horaire qui sera mis en place. Un filtre a été ajouté à la photo afin de préserver l'anonymat des élèves. Photo : Radio-Canada/Florence Ngué-No

Réactions de parents

Rencontré jeudi matin, le père d’une élève de l’école secondaire de l'Île, Richard Bourgeau, soutient que l’imposition d’un double horaire est nuisible aux activités parascolaires de sa fille.

Ça ne fait pas l’affaire de ma petite fille, elle finit à 15h30 d’habitude et elle va à sa danse, donc ça compromet sa danse. On compatit avec ceux du Mont-Bleu, mais, comme on dit, c’est eux autres qui sont les sinistrés, ils devraient donc s’adapter , laisse-t-il tomber.

Sandra Bisson, mère d’un élève de l’école secondaire de l'Île, parle aussi d’une déception.

Mon fils est déçu, il aurait aimé être le matin et non l’après-midi, mais nous comprenons la situation et si nous pouvons accommoder 1500 élèves pour qu’ils poursuivent leurs études, c’est tant mieux. Je pense que nous allons nous y faire!

Nathalie Lamoureux est d'avis qu'il faut s'adapter. Photo : Radio-Canada/Lorian Bélanger

Nous devons nous adapter, c’est une situation critique, je crois que la commission scolaire fait tout en son pouvoir pour répondre aux besoins de tout le monde. Il va y avoir des changements et c’est normal, on va vivre avec , mentionne Nathalie Lamoureux.

