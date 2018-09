Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), près de 200 élèves s'étaient rassemblés devant les bureaux de la CSPO, rue Saint-Rédempteur. Ces derniers voulaient faire entendre leur mécontentement face au double horaire.

Les travaux de réfection de l'École secondaire Mont-Bleu devraient prendre 10 mois et le transfert de ses 1500 élèves vers l'École secondaire de l'Île provoque déjà des frustrations, près de deux semaines avant le début de la cohabitation.

Le directeur de l'École secondaire Mont-Bleu, Pierre Ménard, a envoyé un message aux parents de ses élèves, mercredi après-midi, les informant que des jeunes auraient écrit « des messages provocateurs envers l’École secondaire de l’Île et ses élèves » sur les réseaux sociaux. Il a fait appel à leur collaboration pour éviter de tels incidents.

Le déménagement des élèves de Mont-Bleu vers l'École de l'Île, « possiblement à compter du 9 octobre », sera en vigueur pour toute l'année scolaire 2018-2019, a confirmé la CSPO.

Cette réalité forcera l'imposition d'un double horaire pour accommoder tout le monde. Les élèves issus de l'École secondaire Mont-Bleu vont hériter de l'horaire du matin, de 8 h 25 à 12 h 49, tandis que ceux de l'école hôte suivront leurs cours entre 13 h 10 et 17 h 34.

Cette décision, adoptée à l'unanimité par le conseil des commissaires de la CSPO, mercredi soir, a soulevé l'ire de nombreuses personnes venues assister à la réunion.

Près de 200 élèves de l'École secondaire de l'Île manifestent contre le double horaire qui sera mis en place. Radio-Canada a brouillé la photo afin de préserver l'anonymat des élèves mineurs. Photo : Radio-Canada/Florence Ngué-No

Des élèves demandent à être consultés

Ils auraient dû au moins demander l’avis des élèves de l’École de l'Île pour nous demander si nous voulions commencer le matin ou l’après-midi. Mais nous n’avons pas été consultés, c’est de ça que nous sommes tous outrés , a déploré Isidore Ndaala Kashiba, élève à l'École secondaire de l'Île.

« Nous voulons être consultés », fait valoir Isidore Ndaala Kashiba. Photo : Radio-Canada/Lorian Bélanger

Nous aurions aimé ça, qu’ils nous en parlent, pour nous demander notre avis. Maintenant, il faut dire à nos patrons que l’on ne peut plus travailler [...] c’est difficile et nous n'avons pas le choix de nous adapter , a ajouté Alexandra Piché, une élève de cinquième secondaire.

Réactions de parents

Rencontré jeudi matin, le grand-père d’une élève de l’École secondaire de l'Île, Richard Bourgeau, a soutenu que l’imposition d’un double horaire est nuisible aux activités parascolaires de sa petite-fille. Ça ne fait pas l’affaire de ma petite-fille. Elle finit à 15 h 30 d’habitude et elle va à sa danse. Donc, ça compromet sa danse , a-t-il raconté.

On compatit avec ceux du Mont-Bleu, mais, comme on dit, c’est eux autres qui sont les sinistrés, ils devraient donc s’adapter. Richard Bourgeau, grand-père d'une élève de l'École secondaire de l'Île

Sandra Bisson, mère d’un autre élève de l’École secondaire de l'Île, parle aussi d’une déception. Mon fils est déçu, il aurait aimé être le matin et non l’après-midi, mais nous comprenons la situation et si nous pouvons accommoder 1500 élèves pour qu’ils poursuivent leurs études, c’est tant mieux. Je pense que nous allons nous y faire! , a-t-elle lancé.

Nathalie Lamoureux est d'avis qu'il faut s'adapter. Photo : Radio-Canada/Lorian Bélanger

Nous devons nous adapter, c’est une situation critique. Je crois que la commission scolaire fait tout en son pouvoir pour répondre aux besoins de tout le monde , a indiqué une autre mère, Nathalie Lamoureux.

Il va y avoir des changements et c’est normal, on va vivre avec. Nathalie Lamoureux, mère d'un élève de l'École secondaire de l'Île

Le directeur général de la CSPO lance un appel au calme

Jean-Claude Bouchard, le directeur général de la CSPO, demande aux élèves, aux parents et aux enseignants d’être solidaires et compréhensifs.

Nous vivons aussi le sinistre à la CSPO, nous devons nous ajuster pour que nos élèves réussissent et ça, c’est prioritaire pour nous. J’ai parlé avec tous les partenaires possibles et imaginables; si j’avais été capable, l'École secondaire de l'Île aurait eu ses cours le matin, mais devant l’impossibilité, je leur demande d’être compréhensible , a t-il dit.

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais va tenir la semaine prochaine une séance d’information pour les parents des jeunes qui fréquentent les deux établissements, afin de leur donner plus de détails sur le déplacement des élèves.