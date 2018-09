Le sondage, en ligne sur le site de la Municipalité régionale d’Halifax, pose onze questions sur la disponibilité et la performance du service de taxi dans la capitale de la Nouvelle-Écosse, et demande aux passagers ce qui pourrait améliorer leur sentiment d’être en sécurité. La Ville demande directement aux citoyens : Utiliseriez-vous une application Uber ou Lyft ?

Les deux services de transport sont des compétiteurs présents dans plusieurs villes du monde.

38 000 utilisateurs ont ouvert l'application

Uber Canada a envoyé le lien vers le sondage à des milliers de résidents de la région d’Halifax qui ont utilisé l’application mobile Uber dans une autre ville.

Les points verts représentent les lieux où 38 000 utilisateurs uniques ont ouvert l'application Uber dans la Municipalité régionale d'Halifax lors des 8 premiers mois de 2018, selon l'entreprise. Photo : Uber Canada

Nous croyons que ces personnes, quand elles rentrent à Halifax, aimeraient avoir la même possibilité que les autres Canadiens , dit Chris Shafer, directeur des politiques publiques pour Uber Canada.

Du 1er janvier au 31 août cette année, 38 000 utilisateurs ont ouvert l’application lorsqu’elles se trouvaient sur le territoire de la Municipalité régionale d’Halifax, où le service n’est pas offert, a indiqué par courriel Jean-Christophe de Le Rue, un porte-parole d’Uber Canada.

Uber est présent dans plusieurs villes canadiennes, notamment Calgary, Edmonton, Montréal et Toronto.

La Municipalité régionale d’Halifax a entrepris un examen de son service de taxi en mai 2017. Le sondage vise à recueillir des informations qui doivent aider les élus du conseil régional à prendre des décisions relatives au transport.

Nous avons été informés que Uber avait partagé le lien du sondage, ce qui est une bonne chose , dit Erin DiCarlo, une porte-parole de la Municipalité régionale d’Halifax. Nous cherchons à avoir le plus de commentaires possibles.

Le sondage peut être rempli jusqu’au 11 octobre.

Un passager commande une course par Uber. Photo : Reuters/Simon Dawson

Les utilisateurs de l’application Uber peuvent commander une course, connaître le nom du chauffeur et le modèle de voiture qu’il conduit et suivre les déplacements sur une carte.

Le client et le chauffeur doivent ensuite noter leur appréciation de la course, ce qui peut mener à leur exclusion du service s’ils ne maintiennent pas un niveau élevé de qualité. Le paiement se fait par le biais de l’application, sans argent comptant.