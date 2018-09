Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Pas moins de 200 violons et altos. C’est le nombre d’instruments que Marcel Nadeau estime avoir fabriqués depuis qu’il a commencé dans les années 1970. J’écoutais ma petite sœur qui était violoniste un soir de Noël chez mes parents, et je me suis dit que c’était quelque chose que je pouvais faire parce que j’étais sculpteur sur bois pour mon père et que j’avais étudié le violon quand j’étais jeune , explique-t-il.

Cela prend environ quatre semaines à Marcel Nadeau pour sculpter un violon. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Des instruments uniques

Des 200 instruments qu’il a fabriqués au cours de sa vie, Marcel Nadeau estime qu’il n’y en a pas un semblable à un autre.

Il y a une différence entre chaque violon. Quand je commence la fabrication d’un violon, c’est parce que j’ai eu une idée pour améliorer le violon que j’ai fabriqué avant. Marcel Nadeau, luthier

Pour les violonistes, la possibilité d’acheter un violon fait à la maison est beaucoup plus attrayante que celle d’avoir un instrument produit en usine. J’ai un meilleur contrôle sur tous les facteurs qui vont influencer le son du violon, comme la qualité du bois. Je ne ménage pas les efforts pour trouver le meilleur bois . Aujourd’hui, il achète du bois d’érable provenant de la Slovaquie et de l’épinette des hautes montagnes du Colorado aux États-Unis.

Il lui faut environ quatre semaines de travail à temps plein pour la sculpture d’un instrument. Par la suite, l’application du vernis et le séchage peuvent prendre jusqu’à un an.

Marcel Nadeau a fabriqué environ 200 violons et altos dans les 40 dernières années. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Des objets précieux

Depuis ses débuts dans le métier, le luthier affirme s’être énormément amélioré. Son amélioration se reflète dans la valeur de ses créations. S’il vendait ses violons et altos 500 $ lorsqu’il a commencé il y a 40 ans, le prix a aujourd'hui explosé. Dans certaines boutiques montréalaises, ses instruments se vendent jusqu’à 15 000 $.

Ses violons sont devenus des objets précieux que leurs propriétaires gardent longtemps. Marcel Nadeau est particulièrement fier d’une jeune violoniste québécoise, Ariane Lajoie, qui joue avec un de ses violons depuis qu’elle a 10 ans. Ils ont essayé de la faire jouer sur des grands violons, mais elle est toujours revenue à mon violon que son père lui avait acheté.

Marcel Nadeau a sorti quelques-unes de ses œuvres de son atelier, le temps de quelques semaines. Celles-ci sont exposées à la bibliothèque publique Mgr.-W.-J.-Conway d'Edmundston jusqu'au 5 novembre.