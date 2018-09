Ce gala vise à reconnaître et à honorer l'engagement étudiant au Québec. Au total, 18 universités et 18 commissions scolaires du Québec participent aux programmes de l'organisme Forces avenir.

Le Groupe de collaboration internationale de l’Université de Sherbrooke (GCIUS), Marie-Philippe Gill et Vincent Boisclair ont mis chacun la main sur une bourse de 4000 $.

Le GCIUS a travaillé à la construction de canaux d'irrigation dans un village en Tanzanie ce qui a aidé plus de 100 familles. Une coopérative de gestion des terres par et pour les femmes du village est née à la suite du passage du GCIUS. Le groupe a gagné dans la catégorie Entraide, paix et justice.

De son côté, Marie-Philippe Gill a récolté les honneurs dans la catégorie Personnalité 1er cycle pour son militantisme pour la parité homme femme dans le domaine de l'ingénierie. En plus d'être présidente du club Les INGénieuses (un groupe qui encourage l'intégration des femmes en génie), l'étudiante à l'École de technologie supérieure s'implique aussi dans la programme Girls Learning Code et écrit un blogue sur les femmes en technologie appelé Girl Knows Tech.

Quant à Vincent Boisclair, aussi honoré dans la catégorie Personnalité 1er cycle, il a été récompensé son engagement environnemental. Impliqué dans le comité Ruche Campus, l'étudiant de l'Université de Sherbrooke a également travaillé à mettre sur pied (avec des collègues) le comité Frigo FreeGo, a monté le projet La semaine de la joie et a animé une émission de radio sur les obligations citoyennes. Il est aussi le fondateur de l'atelier Itin'ERE qui propose des activités éducatives sur l'environnement et la philosophie à des élèves du primaire. Plus de 1000 élèves ont assisté à ces ateliers en quatre mois.

Au total, 175 000 $ ont été remis lors des galas de Forces avenir.