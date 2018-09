Nous sommes heureux de voir que nous n’avons pas été oubliés par notre communauté, et avons hâte de reprendre nos activités normalement le plus tôt possible , souligne Lori Newton, directrice générale de Bike Windsor Essex

Cet été, l'organisme avait dû quitter ses précédents locaux adjacents au théâtre Capitol au centre-ville pour des raisons de normes de sécurité. Pendant un temps, ses responsables pensaient déménager dans l'espace de l'ancien restaurant Snack Bar-B-Q, mais le projet avait échoué après le décès de l'homme d'affaires Mark Boscariol, propriétaire des lieux.

Conjuguer art et cyclisme

Lorsque Shō a appris la fâcheuse situation de l'organisme Bike Windsor Essex, le studio d'artistes l'a contacté pour lui proposer d'emménager dans ses locaux.

Nous aimons l’énergie de cet organisme qui donne à Windsor la chance d’avoir une formidable expérience de cyclisme , estime l'une des administratrices de Shō, Susan McLeod.

Olivier Swainson, mécanicien pour l'organisme Bike Windsor Essex, examine le vélo Owen Swain. Photo : Radio-Canada/Dale Molnar

Owen Swain travaille au studio de Walkerville. Il se rend au travail en vélo et se dit heureux d’accueillir Bike Windsor Essex dans les locaux qu'il utilise lui aussi.

En tant que cycliste urbain et artiste local, cette entente combine mes deux passions en un seul lieu , dit-il.

Des membres satisfaits

Cette entente satisfait tout le monde. C'est tout au moins ce qui ressort des commentaires que Lori Newton a reçus de la part des membres de son organisme et de la communauté en général.

Walkerville est un très bon choix pour nous, ce sera un projet très excitant. Lori Newton, directrice de Bike Windsor Essex

Elle indique que Bike Windsor Essex doit déménager le 20 octobre, que l'organisme reprendra ses activités habituelles dès le 1er novembre.