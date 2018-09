Il s’agit des caisses des secteurs de Carleton-sur-Mer, Bonaventure, Maria et New Richmond.

Cette caisse deviendra la troisième en importance dans l'Est, après Rimouski et Rivière-du-Loup, avec 25 000 membres et un actif de 691 millions de dollars.

Tous les points de service demeureront ouverts, mais trois des quatre postes de directeur général seront supprimés afin de réaliser des économies.

La fusion sera effective le 1er janvier prochain et le siège social sera situé à Maria.

Le siège social de la nouvelle entité sera situé à Maria. Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Le président du conseil d'administration de la caisse de Maria, Michel Leblanc, rappelle que le projet cheminait depuis plus d'un an. Il estime que la communication s’est bien établie avec la population.

Je pense qu'on a su mobiliser nos employés et les dirigeants pour bien faire passer le message au niveau de la population [et qu’elle] soit favorable à ce merveilleux projet. Michel Leblanc, président du conseil d'administration de la caisse de Maria

Selon la directrice générale de la Caisse populaire de Maria, Lyne Bourdage, cette fusion donnera plus de perspectives de développement aux employés. Elle croit que la nouvelle structure contribuera à la rétention du personnel.

Dans des petites caisses comme ça, c'est plus difficile d'aller vers un service plus personnalisé, plus spécialisé , déplore-t-elle. Alors si on est plusieurs employés, donc une dizaine de conseillers, ça va être plus facile pour eux d'avoir des spécialités. Ça va leur permettre d'aller vers des services plus pointus.

Mme Bourdages ajoute que les services pourront maintenant couvrir le cycle complet de la vie d’un membre, ce qui n'est pas possible avec les structures actuelles, selon elle.

Avec les informations de Pierre Cotton