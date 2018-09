Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

Au parc national de Prince Albert, quelle surprise que de rencontrer la Fransaskoise Barb Riley dans le Centre de la nature. La dernière fois que je l’ai vue, elle était présidente du Conseil scolaire fransaskois.

Barb a décidé de changer de carrière il y a quelques années, me dit-elle. Elle a travaillé deux étés au Lieu historique national de Batoche et termine son premier été au parc national de Prince Albert.

Le parc national de Prince Albert l'automne

Passionnée de plein air, elle s’est donné comme mission personnelle d’intéresser plus de gens à la nature.

Elle croit que les gens se donnent trop de limites : « je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis trop vieille, je ne suis pas assez forte. » Beaucoup plus de gens pourraient, selon elle, bénéficier des bienfaits du plein air. « La santé physique et la santé mentale, toutes les bonnes choses dans la vie on peut les retrouver dans la nature », déclare-t-elle.

En compagnie de son collègue Rory MacLean, elle me montre ses activités préférées à faire au parc à l’automne.

1. Tour-des-Hautes-Terres

La beauté des feuilles d’automne du haut de la Tour-des-Hautes-Terres au Parc national de Prince Albert Photo : Nicole Lavergne-Smith

Il n’y a aucun doute, monter les escaliers et être au haut de la tour de 15 mètres, ça vaut la peine. C’est l’une des plus belles vues du parc le jour, mais aussi la nuit quand le ciel est illuminé d’étoiles.

2. Les sentiers

Le sentier du ruisseau-Mud Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Il y a plus de 150 km de sentiers au parc. Le sentier préféré de Barb est le sentier de la rivière Waskesiu. Le sentier débute avec un trottoir en bois, très stable, bon pour accueillir les personnes à mobilité réduite ou les parents qui se promènent avec une poussette.

Le bord de l’eau est également un bon endroit pour voir la faune. Même si c’est un sentier populaire, Barb dit qu’on a souvent l’impression d’être seule sur le passage.

3. Un feu au bord de l’eau

La Fureteuse fransaskoise, Nicole Lavergne-Smith, Rory MacLean et Barb Riley autour d'un feu. Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Il y a beaucoup d’installations pour faire des feux de camp sur la plage. « C’est là où on voit le plus beau coucher de soleil au parc. Le soleil se couche, tu as ton feu de camp, ton hot dog, tes guimauves », de raconter Barb.

C’est vrai qu’il fait un peu froid, mais avec un chocolat chaud et un chandail, on est bien confortable.

4. Le centre de la nature

Le Centre de la nature au parc national de Prince Albert Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Mes deux guides jouent comme des enfants dans le Centre de la nature. C’est un musée à Waskesiu où les enfants et les adultes peuvent apprendre toutes sortes de choses sur la nature. Barb passe la plupart de ses journées ici. Elle rencontre le public et leur donne des conseils.

Dans le Centre de la nature, on retrouve des sacs à dos à emprunter avec tout ce qu’il faut pour faire entre autres l’observation d’oiseaux ou la géocachette Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

5. Le camping

Barb Riley et sa roulotte, Dorothea Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

L'été, il est difficile de se réserver une place au camping. Mais l'automne, le terrain de camping est presque vide. C’est un des moments préférés de Barb pour camper dans le parc. Barb passe l’été dans sa roulotte qu’elle a affectueusement appelé Dorothea.

Puisqu’il y a moins de personnes, les visiteurs voient plus de faunes, a-t-elle souligné en terminant... un peu comme pour nous encourager à venir visiter le parc durant cette belle saison.