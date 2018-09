La chercheuse en psychologie de l'Université Palo Alto avait jeté un pavé dans la marre au Sénat américain, il y a deux semaines, en accusant publiquement le juge choisi par le président Donald Trump pour la Cour suprême de l’avoir violée lors d’une fête dans les années 1980.

Elle témoignera devant les commissaires en matinée alors que Brett Kavanaugh y défendra sa candidature en après-midi.

Aujourd’hui âgée de 51 ans, Mme Blasey Ford allègue avoir été agressée sexuellement par Brett Kavanaugh en 1982, alors qu’elle fréquentait une école secondaire du Maryland. Selon elle, les faits se seraient déroulés lors d’une fête où elle et Brett Kavanaugh étaient tous les deux en état d’ébriété.

Restée muette pendant des années sur cette agression, Christine Blasey Ford avait adressé en juillet une lettre confidentielle à une élue démocrate pour rapporter les agissements du juge Kavanaugh, dont le nom commençait à circuler dans les médias, mais son courrier n'avait été transmis au FBI qu’au début septembre.

Le juge Brett Kavanaugh fait l'objet d'allégations d'agression sexuelle à l'endroit de Christine Blasey Ford, à l'été 1982. Photo : Reuters/Joshua Roberts

La lettre rendue publique le 12 septembre, sans son nom ni son consentement, a causé d’importants remous au sein du Sénat et à la Maison-Blanche qui a multiplié les démentis et rejeté en bloc le récit de Mme Blasey Ford.

Le 16 septembre, Mme Blasey Ford brisait officiellement le silence en accordant une entrevue au Washington Post. Elle accepté quelques jours plus tard de témoigner devant la commission judiciaire du Sénat chargée de valider la candidature des futurs juges de la Cour suprême.

Les accusatrices se multiplient

Depuis, quatre autres femmes ont déclaré avoir été agressées sexuellement ou victimes de comportements déplacés de la part de Brett Kavanaugh dans le passé.

La dernière en liste, Julie Swetnick, a rapporté hier, dans une déclaration rendue publique par son avocat, que le juge Kavanaugh faisait partie au début des années 80 d'un groupe de garçons qui tentaient de faire boire ou de droguer des filles en vue d'abuser d'elles. La fonctionnaire affirme également avoir été elle-même victime d'un viol collectif lors d'une fête où Brett Kavanaugh était « présent » vers 1982.

Une manifestante est expulsée de la salle d'audience du comité sénatorial sur la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis, le 4 septembre dernier. Photo : Reuters/Chris Wattie

Les démocrates, qui dénonçaient déjà cette candidature controversée en raison des positions antiavortement de Brett Kavanaugh, ont demandé le report de sa nomination. De son côté, le juge Kavanaugh a nié catégoriquement ces accusations qu’il a qualifiées de calomnieuses lors de plusieurs déclarations faites par l'intermédiaire de la Maison-Blanche.

Depuis sa sortie publique, Mme Blasey Ford a pour sa part essuyé les foudres de nombreux républicains et du président Trump lui même qui a notamment déclaré que si ce qu’elle avance était vrai, elle « ou ses parents qui l’aiment » n’auraient pas attendu toutes ces années pour porter plainte.

Selon les avocats de Christine Blasey Ford, leur cliente a aussi « été la cible d'un harcèlement féroce et même de menaces de mort » depuis que son nom est devenu public.

Un juge près de la Maison-Blanche

Désigné par le président Donald Trump pour succéder au juge Anthony Kennedy, qui a quitté pour la retraite à la fin juin, Brett Kavanaugh, 53 ans, est un magistrat de la Cour d'appel du District de Columbia depuis 2006.

Proche des républicains, il a été conseiller de la Maison-Blanche sous la présidence de George W. Bush, après avoir travaillé pour le compte de Kenneth Starr, l'avocat qui a enquêté sur l'ancien président démocrate Bill Clinton dans les années 1990.

Balance du pouvoir

Avec l’arrivée de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, les conservateurs y détiendraient désormais la balance du pouvoir, et ce, pour de très nombreuses années.

Jusqu’à maintenant, la Cour suprême, qui comprend neuf juges, comptait quatre juges d’allégeance libérale et quatre d’allégeance conservatrice. Celui que l’on appelait le « juge pivot », Anthony Kennedy, a pris sa retraite en juin dernier à l’âge de 81 ans.

Bien qu’il soit considéré comme un conservateur, le juge Kennedy s’était plusieurs fois rangé du côté de ses collègues libéraux sur des enjeux sociaux importants, notamment sur la question de l’avortement et des droits des gais.

Or, avec la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch l’an dernier par Donald Trump et l’arrivée possible de Brett Kavanaugh sur les bancs de la Cour suprême américaine, les démocrates redoutent que les républicains ne disposent désormais d’un tribunal qui penchera en faveur de leurs intérêts dans les litiges qui seront portés devant lui.

Sa candidature sera ensuite soumise au vote du Sénat, où les républicains possèdent une très courte majorité de 51 contre 49 face aux démocrates.