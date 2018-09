« C’était très excitant parce qu’on ne s’y attendait pas », explique Thomas Doniol-Valcroze, un biologiste de Pêches et Océans Canada.

Les gens dans mon équipe n’en avaient jamais vu. Thomas Doniol-Valcroze, biologiste

Il raconte que l’équipe utilisait en juillet dernier un sonar pour écouter les chants des baleines sous l’eau. Selon lui, l’espèce est tellement rare que personne ne connaissait précisément les sons que produisent les rorquals boréaux dans la région du Pacifique nord-est.

« Nous avons commencé à écouter ces sons qui ressemblaient beaucoup à ceux de rorquals boréaux enregistrés ailleurs. Nous avons commencé à les entendre de plus en plus. Nous les avons trouvés et nous les avons vus pour la première fois depuis de nombreuses années », indique M. Doniol-Valcroze.

Une espèce décimée par la chasse

À une époque, 60 000 baleines de cette espèce se trouvaient dans le nord du Pacifique. Les rorquals du Pacifique ont été presque anéantis par la chasse avant qu’elle ne fût interdite dans les années 1960.

En 2006, un rapport canadien citait que deux rorquals du Pacifique avaient été vu entre 1991 et 2001 dans les eaux du Pacifique au large des côtes américaines, mais aucune observation dans les eaux canadiennes n’avait été rapportée.