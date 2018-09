Erdogan, dont le pays traverse actuellement une crise économique sévère, entend parler notamment des relations économiques bilatérales avec ses interlocuteurs en Allemagne, pays qui compte trois millions d'habitants d'origine turque.

La livre turque a perdu 40 % de sa valeur depuis le début de l'année. La confiance dans l'économie turque ne s'est jamais autant détériorée depuis dix ans, selon l'institut turc de la statistique, dont l'indice qui la mesure a chuté de 15,4 % à 71 points de pourcentage en septembre contre 83,9 points de pourcentage en août.

Samedi, au dernier jour de sa visite, le président turc sera à Cologne pour inaugurer une mosquée de l'association nationale turque Ditib (Union turco-islamique pour les affaires religieuses). Dans cette ville comme à Berlin sont prévues d'importantes manifestations contre sa venue, et les autorités ont demandé à Erdogan de ne pas faire ouvertement campagne lors de sa visite à la mosquée.

Des manifestants contre la visite du président turc Erdogan à l'aéroport de Tegel à Berlin, le 27 septembre 2018. Photo : Reuters/Christian Mang

D'ores et déjà, plusieurs heures avant son arrivée, des manifestants se sont rassemblés à l'aéroport berlinois où il est attendu, afin de protester contre les entraves à la liberté de la presse en Turquie, où des dizaines de journalistes critiques ont été emprisonnés. Une bonne partie du centre de Berlin était soumise à des mesures de sécurité et bouclée en prévision de la venue du numéro un turc.

À la veille de son arrivée, Recep Tayyip Erdogan a demandé aux autorités allemandes de déclarer comme « terroriste » FETO, le mouvement du prédicateur musulman Fethullah Gülen, qu'Ankara accuse d'avoir orchestré le putsch manqué de juillet 2016.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et sa femme arrivent en Allemagne. Photo : Getty Images/Sean Gallup

« Notre première attente de la part de la République fédérale, c'est qu'elle reconnaisse FETO comme responsable de la tentative de putsch, comme l'a fait le Royaume-Uni », a déclaré mercredi le président Erdogan, dans une tribune que publie le site internet du journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

« Nous poursuivons l'objectif de développer nos relations commerciales et économiques », écrit-il, avant d'ajouter: « Pour le bien de la prospérité et de l'avenir de nos pays, amplifions nos intérêts mutuels et réduisons nos problèmes ».

Ozdemir au banquet de Steinmeier

L'Allemagne et l'Union européenne ont conclu avec la Turquie un accord prévoyant qu'elle retienne le flux de réfugiés fuyant la guerre en Syrie, afin d'éviter la répétition des événements de 2015, quand un million de migrants sont arrivés en Allemagne, ce qui a eu de fortes répercussions sur le paysage politique fédéral, avec la montée en puissance du parti xénophobe AfD (Alternative pour l'Allemagne) et a affaibli la chancelière.

Les relations entre Berlin et Ankara ont été sérieusement mises à mal, ces dernières années, par plusieurs dossiers, dont l'emprisonnement sur le sol turc de plusieurs ressortissants allemands, dont le journaliste germano-turc Deniz Yücel, détenu pendant un an avant d'être finalement libéré.

Recep Tayyip Erdogan aura des entretiens avec la chancelière durant chacune des trois journées de sa visite, mais à en croire des responsables des deux pays, l'aide financière allemande à l'économie turque n'est pas à l'ordre du jour. Berlin, pour contrer ceux qu'indigne cette « visite d'État », insiste sur le fait que la question des droits de l'homme sera au premier plan des discussions.

Nombre de personnalités politiques, dont Angela Merkel, ne seront d'ailleurs pas présentes au banquet que donnera vendredi Frank-Walter Steinmeier en l'honneur d'Erdogan.

En revanche, Cem Özdemir, ancien dirigeant du parti des Verts, sera là et entend bien faire porter la contradiction.

Erdogan doit admettre que la notion d'opposition fait partie du paysage politique en Allemagne, et qu'on ne la jette pas en prison ni ne la réduit au silence comme en Turquie. Cem Özdemir, ancien dirigeant du parti des Verts, dans une interview au journal Die Welt

« Il a besoin d'argent et il espère en obtenir en Allemagne », ajoute ce détracteur d'Erdogan dans une autre interview, à la radiotélévision suisse. « Nous devons nous servir de ça pour parler au nom des nombreuses personnes qui croupissent dans les geôles turques parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Erdogan », prévient-il.