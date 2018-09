AVERTISSEMENT : Ce texte contient du langage choquant.

L'homme a vendu les services sexuels de la femme de 26 ans sur Internet.

Les détails de cette affaire ont été révélés dans un document sous serment que le Service de police de Winnipeg a présenté à un juge afin d'obtenir un mandat de perquisition.

Le 2 septembre, la police a arrêté Andres Michael Pavao, 29 ans. Il fait maintenant face à de nombreuses accusations, notamment de traite de personnes, de séquestration et de voies de fait graves.

La victime connaissait l’accusé depuis huit mois. Ils se sont rencontrés à Windsor, en Ontario, où ils vivaient à l'époque.

La femme a dit aux enquêteurs qu’elle a été forcée de prendre un train pour se rendre à Winnipeg en mai. La victime dit aussi avoir été forcée de vivre avec l’accusé dans une maison du quartier Point Douglas appartenant à l'oncle de l'homme.

« Andres Michael Pavao menaçait la femme de lui faire du mal ou de la tuer elle et sa famille, si elle n’acceptait pas de travailler dans l’industrie du sexe », peut-on lire.

La police a déclaré que l’accusé organisait des rencontres avec des clients dans la maison où il habitait avec la femme. Il recevait de l'argent des clients par la suite.

Selon les documents du tribunal, la femme avait 50 « clients » et pouvait en voir de trois à dix par jour.

De nombreuses blessures

La femme aurait été battue à plusieurs reprises, brûlée avec un fer à repasser, suspendue à une corde à linge au sous-sol, privée de nourriture et d'eau et elle aurait eu les mains et les pieds liés avec des draps de lit.

Chaque fois que l’accusé quittait la maison, il lui bandait les yeux.

La victime a dit à la police qu'elle a été placée dans un congélateur débranché à 15 reprises et qu'un objet bloquait l’ouverture. La femme a dit qu'elle s'évanouissait à cause du manque d'oxygène. Elle a également dit que l'accusé utilisait une pince en métal pour l’électrocuter.

Les photos prises par les médecins légistes montrent des blessures et des contusions sur presque l'entièreté du corps de la femme. Le nez de la dame a été cassé, elle a subi des dommages aux reins et une blessure à la main qui, selon la police, nécessiterait une chirurgie plastique.

La femme a indiqué qux policiers qu'elle a réussi à s'échapper en disant à l’accusé qu’elle allait chercher un paquet de cigarettes dans le véhicule d'un homme garé à l'extérieur de la maison.

Douze enquêtes pour traite des personnes en 2018

La police de Winnipeg n'a pas voulu discuter de cette affaire spécifiquement, mais dit que 12 cas de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle ont fait l’objet d’une enquête en 2018.

« C’est une industrie qui se déroule dans l'ombre et cela a toujours été le cas. Je pense qu’Internet ne fait qu'empirer la situation », affirme un enquêteur de la police de Winnipeg, Rick McDougall.

Selon lui, la priorité est de localiser et de retirer les victimes de cette industrie.