Tous les candidats présents ont admis vouloir établir des politiques visant la protection de l’environnement et la réduction des déchets au sein de la municipalité.

Ils comptent notamment, s’ils sont élus, promouvoir le covoiturage.

Je crois que notre ville devrait établir des partenariats avec les commerces locaux et encourager les gens à conduire ensemble , a indiqué le candidat Jeff Huska.

Le technologue à l’hôpital Horizon Santé-Nord estime que des espaces de stationnement gratuit devraient être mis en place dans les zones périphériques, ce qui encouragerait un meilleur usage des véhicules .

Pour sa part, le candidat Cody Cacciotti, qui dirige actuellement le musée ferroviaire de Capreol, a déclaré vouloir rendre les routes de la ville plus propices aux cyclistes et aux utilisateurs du transport public, dans le but de revitaliser le centre-ville.

La candidate Patricia Mills croit que la Ville devrait déjà explorer l’option des voitures et des autobus électriques. Faisons un essai et voyons ce qui en sortira. On peut commencer ainsi , a-t-elle fait savoir.

Le candidat Bill Crumplin, professeur à l’Université Laurentienne, dit approuver les idées de ses adversaires, mais ajoute que la Ville devrait demander aux promoteurs immobiliers de mieux répondre aux besoins de la communauté.

Il est insensé de continuer de construire en périphérie de notre ville. Si quelqu’un veut construire par exemple un dépanneur ou une bibliothèque, il faudrait lui dire où construire. Nous devons travailler avec les promoteurs de manière symbiotique , a-t-il dit.

Également employé de l’Université Laurentienne, le candidat Bill Sanders, estime que l’élaboration de stratégies locales visant à protéger l’environnement passe d’abord par la séparation des communautés fusionnées en 2001 pour former le Grand Sudbury.

Le sel sur les routes en hiver

En réponse à une question d’un membre du public, la plupart des aspirants au poste de maire du Grand Sudbury ont dit vouloir évaluer la quantité de sel employée pour l’entretien des routes en hiver.

Si nous pouvions utiliser plus de sable que de sel, si nous pouvions restreindre l’usage de sel sur les routes proches des cours d’eau, ce serait un bon début , a dit Cody Cacciotti.

Le candidat Dan Melanson prévoit créer une commission chargée de la protection des espaces se trouvant en bordure des cours d’eau.

Bill Crumplin a souligné l’emploi de copeaux de bois pour l’entretien hivernal des routes qui se fait dans d’autres communautés.

Le candidat David Popescu croit que la plupart des problèmes auxquels est confronté le Grand Sudbury découlent du manque de respect général envers Dieu.

Le maire sortant Brian Bigger, qui veut briguer un deuxième mandat, ainsi que les candidats Troy Crowder, Ron Leclair et Rodney Newton étaient absents du débat.

Les élections municipales auront lieu le 22 octobre en Ontario.

Avec les informations de CBC