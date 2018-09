Le résultat des élections révèle qu’il est temps de changer de discours dans la province, estime Nadine Duguay-Lemay, présidente-directrice générale de Dialogue NB.

Ça veut dire justement de mettre le cap sur la cohésion sociale, explique Nadine Duguay-Lemay. C’est de trouver les points communs que nous avons et sans avoir une critique sur ce qu’on a observé dans les derniers jours.

Je peux vous dire que notre boîte courriel et nos médias sociaux ont été inondés de messages de gens qui faisaient appel à nos services et qui disaient que s’il y a un temps pour le dialogue, le voilà. C’est pour ça que nous répondons à l’appel , souligne Mme Duguay-Lemay.

Aucun parti politique n’a remporté la majorité des circonscriptions électorales. Le gouvernement minoritaire, peu importe sa couleur, devra s’entendre avec les autres partis pour gouverner la province.

Dialogue NB propose un groupe d’experts pour guider les discussions.

Nos experts en résidence, il y en a cinq, sont prêts à travailler avec eux, à essayer d’apporter ce sentiment de collaboration. Qu’importe ce qui va se passer, les chiffres ne sont pas en faveur d’un parti ou de l’autre. C’est un gouvernement minoritaire, il va falloir qu’il y ait du dialogue d’une façon ou d’une autre , affirme Nadine Duguay-Lemay.

Dialogue NB est un organisme sans but lucratif dirigé par un conseil d'administration bénévole dont le mandat est d'aider le Nouveau-Brunswick à devenir une société plus solidaire. L'organisme crée des programmes et des initiatives pour contribuer à motiver les communautés et les personnes à vivre ensemble en toute harmonie et dans le respect et la reconnaissance de chacun à titre de membre de la société.