Un texte de Laurence Royer avec les informations de Pierre Roberge et d’Hervé Gaudreault

L'attaquant russe de 19 ans, Ivan Chekhovich, a été le meneur incontesté des siens avec une performance de trois buts et deux mentions d'assistance. Il occupe maintenant le premier rang des marqueurs de la LHJMQ avec une récolte de huit points en trois parties.

Le capitaine, Gabriel Fortier, Nathan Légaré et D'Artagnan Joly ont également amassé un but et deux passes chacun. Pour Nathan Légaré et D'Artagnan Joly, il s’agit de leur troisième but de la saison.

Le capitaine du Drakkar, Gabriel Fortier Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Les Cataractes n'ont pas offert une grande résistance aux Nord-Côtiers en ne lançant que 19 fois vers la cage défendue par le gardien Justin Blanchette.

Avec trois victoires en autant de matchs, le Drakkar détient le premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Un week-end victorieux

Vendredi et samedi, le Drakkar a balayé ses deux affrontements contre les Saguenéens de Chicoutimi.

L’équipe de Baie-Comeau a remporté son premier match avec un score de 3-1. La partie de samedi s'est terminé 6-4 en faveur du Drakkar.

En revenant sur les événements de la fin de semaine, le directeur général de l’équipe, Steve Ahern, a attribué ces victoires à une équipe plus mature et aux efforts des joueurs pendant les entraînements estivaux.

L'été, les gars doivent s'entraîner extrêmement fort, presque à tous les jours. […] Puis ça fait une grosse différence quand les joueurs ont une année de plus. Steve Ahern, directeur général du Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar se rend maintenant à Gatineau où il affrontera les Olympiques, vendredi soir. L’équipe ira ensuite affronter l'Armada, à Blainville-Boisbriand, samedi.

L'attaquant de 20 ans, Jordan Martel, effectuera son retour au jeu lors de ce voyage. Il a terminé de purger une suspension de trois rencontres.