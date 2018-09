Le gaz a été coupé en raison d’une erreur commise par Enbridge, selon le porte-parole du service public, Scott Foster.

Des centaines de locataires à Heron Gate ont reçu des avis d'expulsion du promoteur Timbercreek qui a l'intention de détruire 105 maisons à loyer modique pour construire de nouveaux édifices à logements plus luxueux.

Ils ont jusqu'au 30 septembre pour trouver de nouveaux logements et redoutent de ne pas pouvoir en trouver d'autres qui sont abordables d'ici là.

Nous tenons Enbridge pour responsable de l'erreur , a déclaré Kim Graham, porte-parole de Timbercreek.

Environ huit maisons touchées

Pour sa part, Enbridge a déclaré que Timbercreek avait initialement demandé que le gaz soit coupé le 25 septembre, cinq jours avant que les résidents soient obligés de quitter leur domicile.

CBC a parlé à l'ancien locataire Douglas Mcardle qui a déménagé en juillet, quelques mois après l'annonce des expulsions.

Il a appelé pour mettre fin à son contrat avec Enbridge il y a plusieurs mois, et on lui a dit à ce moment-là qu’Enbridge avait déjà une note sur son dossier pour couper le gaz le 25 septembre.

Plusieurs autres locataires ont dit avoir appelé Enbridge mercredi quand ils ont remarqué que le chauffage ne fonctionnait plus et on leur a dit que Timbercreek avait ordonné que le gaz soit fermé à partir du 25 septembre également.

Selon Enbridge, Timbercreek a changé la date de fermeture en novembre, mais le changement n'a pas été mis à jour dans les dossiers d'Enbridge.

Adbulahi Ali s'est rendu compte que le chauffage avait été coupé lorsque son petit-fils a voulu avoir de l'eau chaude.

Nous nous sentons tellement mal, nous sommes désespérés , a-t-il déclaré. La famille de sept membres a fait bouillir de l'eau afin que tout le monde puisse se doucher le matin.

Sahra Ali a découvert que le gaz avait été coupé mardi soir.

Je n'ai presque plus d'eau chaude , a déclaré son fils Abdul. Je suis descendu au sous-sol et j'ai vérifié le chauffage. La machine était correcte, mais il n'y avait ni flamme ni quoi que ce soit.

On ne sait pas quand le chauffage et l’eau chaude seront de retour, mais les équipes sont déjà sur place.

Les locataires ont reçu l'ordre de rendre les clés de leurs unités le 1er octobre.